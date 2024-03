Am traditionellen Auftakt der hessischen Ostermärsche haben in Bruchköbel rund 200 Menschen teilgenommen. Ihre Forderung: Friedensverhandlungen - in der Ukraine, im Nahen Osten und weltweit. Bis Ostermontag gibt es hessenweit weitere Kundgebungen.

Die Kundgebung an Karfreitag in Bruchköbel (Main-Kinzig) stand unter dem Motto "Die Waffen nieder - Friedensfähig statt 'kriegstüchtig' werden". Dazu aufgerufen hatte die Hanauer Friedensplattform.

"Die Forderungen der Friedensbewegung sind klar", sagte der Sprecher des Ostermarschbüros im Frankfurter Gewerkschaftshaus, Willi van Ooyen, am Freitag. Gefordert seien demnach Verhandlungen und ein Ende von Kriegen. "Es ist höchste Zeit für Friedenspolitik – in der Ukraine, im Nahen Osten und weltweit", hieß es in einem Aufruf zu den Ostermärschen.

Debatte um atomare Aufrüstung

Die Friedensbewegung stelle sich der "immer offener artikulierten Großmachtansprüche" und einer "inneren Militarisierung durch die massive Stärkung der Rüstungsindustrie" in Deutschland entgegen, erklärte van Ooyen. Auch das Thema Asylrecht werde bei den Ostermärschen in Hessen angesprochen.

Die wiederbelebte Debatte einer atomaren Aufrüstung der europäischen Politik erinnert nach Einschätzung der Veranstalter an den Widerstand der Ostermärsche der 1960er-Jahre.

Bis Ostermontag hessenweit Kundgebungen

Über Ostern sind weitere Veranstaltungen der Friedensbewegung geplant, am Karsamstag unter anderem in Wiesbaden, Kassel und in Erbach (Odenwald). Auch in Limburg, Gießen und Fulda soll es am Karsamstag Ostermärsche geben.

Am Montag sind Ostermärsche in Marburg und in Witzenhausen (Werra Meißner) geplant. Abschluss und Höhepunkt der Ostermärsche in Hessen soll eine Kundgebung in Frankfurt auf dem Römerberg sein unter dem Motto "Die Waffen nieder! Friedensfähig statt kriegstüchtig"

Friedensaktivisten aus Darmstadt wollen sich mit dem Fahrrad nach Frankfurt auf den Weg machen. Teilnehmer aus Offenbach wollen ins nahe Frankfurt laufen.