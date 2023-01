Ansicht der Bad Vilbeler Therme. Es soll in der Badelandschaft auch Palmen geben.

Ansicht der Bad Vilbeler Therme. Es soll in der Badelandschaft auch Palmen geben. Bild © Unternehmensgruppe Wund

Die einen sprechen von einem "Jahrhundertprojekt", die anderen von der "modernster Therme Deutschlands": Drei Gemeinden in der Wetterau treiben derzeit unterschiedliche Thermen-Projekte voran. Sie könnten den Kreis zu einer Wellness-Hochburg machen.

Sie bilden das sogenannte Kneipp Bäderdreieck: die Wetterau-Gemeinden Bad Nauheim, Nidda-Bad Salzhausen und Bad Vilbel. Derzeit schmieden sie große Bäderpläne. Die Dimensionen sind unterschiedlich, genau so wie die Zeitplanung. Für ein immer wieder verschobenes Projekt soll Ende des Jahres Spatenstich sein. Ein Überblick.

Die Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim

Am weitesten gediehen ist die neue Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim, "das Jahrhundertprojekt für die Stadt", wie Bürgermeister Klaus Kreß (parteilos) betont. Die Therme soll im Oktober 2023 ihren Betrieb aufnehmen. Auf einer Fläche von rund 10.500 Quadratmetern entstehen derzeit unter anderem ein Thermal-Innenbecken, mehrere Sole-, ein Tauch- und ein Außenbecken. Geplant sind außerdem Läden, ein Fitnessstudio, ein Garten mit Liegewiese und zwei Saunen. Thermengäste können verschiedene Baderituale und Anwendungen buchen. Eine Tiefgarage bietet Platz für 200 Fahrzeuge.

Die Kosten für das Projekt sind - wie überall im Zuge der Energiekrise - gestiegen: Zunächst waren rund 39 Millionen Euro für die Therme und knapp 14 Millionen Euro für die Tiefgarage veranschlagt. Seit Dezember ist bekannt, dass der Kostenrahmen für die Tiefgarage zwar stabil bleibt, das Bad wohl aber rund 44 Millionen Euro kosten wird. Hinzu kommen gut sieben Millionen Euro für die aus dem Boden gewonnene Sole für die entsprechenden Becken, die die Stadt an das Land zahlen muss.

Das ursprüngliche Konzept sah vor, dass die Anlage mit Erdgas beheizt wird. Ein Gutachten soll aber nun klären, ob die Sole auch als Energiequelle geeignet ist. Das erwarten die Stadtwerke für Februar.

Ein Gesundheitszentrum für Bad Salzhausen

Im Herbst 2022 musste Hessens kleinster Kurort, der Niddaer Stadtteil Bad Salzhausen, unter großem Protest seine Justus-von-Liebig-Therme schließen - die Energiekosten und der Sanierungsstau waren aus dem Ruder gelaufen. Spätestens im Februar will die Stadt bekannt geben, wie es dort weitergehen könnte. Klar ist bislang nur: Die Nachfolgerin der Liebig-Therme wird kleiner ausfallen als die Bäder-Projekte der anderen Kurstädte in der Region.

Geplant ist ein Vital- und Gesundheitszentrum am gleichem Standort, "das in die Region passt, das ins Bäderdreieck passt, das zu Kneipp passt", sagt Bürgermeister Thorsten Eberhard (CDU). Es soll neben einem Saunabereich einen Therapiebereich geben, mit Sole- und Salzanwendungen, Reha- und Kneippschen Anwendungen sowie Aquafitness.

Der Schwerpunkt soll dabei auf therapeutischen Angeboten und weniger auf Wellness liegen, sagt Eberhard. Außerdem soll Platz sein für Gastronomie und Ausstellungen rund um das Thema Salzgewinnung. Im Dezember erhielt die Stadt dafür einen Förderbescheid über 2,25 Millionen Euro vom Land und vom Bund. Fertig sein soll das Zentrum zur Landesgartenschau 2027.

Wann kommt die Großtherme in Bad Vilbel?

Der Zeitplan für die seit Jahren geplante Großtherme in Bad Vilbel ist dagegen unklar. Der Bad Vilbeler Bürgermeister Sebastian Wysocki (CDU) geht davon aus, dass Ende 2023 oder Anfang 2024 Spatenstich ist. Das teilte er am Freitag auf hr-Anfrage mit. Auf gut 15 Hektar will die baden-württembergische Thermengruppe Josef Wund dann für rund 200 Millionen Euro eine Riesen-Bäderlandschaft errichten - mit Sportbad, Familienbad, Rutschenturm, Thermalbecken, Saunalandschaft und Räumen für Gesundheitsanwendungen.

Die Therme soll Wellness, Fitness und Freizeitspaß vereinen und nichts weniger als "die modernste, innovativste und nachhaltigste Therme Deutschlands" werden, wie es 2021 hieß. Damals reichte das Unternehmen einen mehr als hundert Aktenordner umfassenden Bauantrag bei der Bauaufsicht des Wetteraukreises ein.

Dieser steht "mit dem Bauherren in ständigem Austausch, um letzte offene Detailfragen so schnell wie möglich abschließend klären zu können", berichtete eine Sprecherin auf hr-Anfrage. Das Prüfverfahren vor allem beim Brandschutz dauere noch an.