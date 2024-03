Die Osteraktionen der Friedensbewegung sind in Hessen am Samstag weitergegangen. Sie standen im Zeichen der Diskussionen über Waffenlieferungen an die Ukraine sowie nationale und internationale Aufrüstung. Am Montag sind weitere Aktionen geplant.

Nach dem tradionellen Auftakt am Karfreitag in Bruchköbel (Main-Kinzig) haben sich am Samstag hunderte Menschen an den Ostermärschen in weiteren hessischen Städten beteiligt. Im Fokus standen vielerorts der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten sowie der Protest gegen Hochrüstung und Waffenlieferungen.

Auf dem Bebelplatz in Kassel fanden sich nach Polizeiangaben rund 750 Demonstrierende unter dem Motto "Friedensfähig statt kriegstüchtig" ein. Beim gemeinsamen Mainz-Wiesbadener Ostermarsch kamen am Hauptbahnhof der hessischen Landeshauptstadt rund 200 Menschen unter dem Motto "eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt" zusammen.

In Limburg nahmen rund 130 Menschen am Ostermarsch zum Bahnhofsplatz teil, in Gießen waren es laut Polizei 90 Teilnehmer. Auf dem Schlossplatz in Erbach (Odenwald) kamen knapp 90 Menschen zu einer Kundgebung für den Frieden zusammen. Auch in Fulda war am Nachmittag eine Veranstaltung geplant.

Forderung nach Diplomatie

Die Auftaktkundgebung am Karfreitag in Bruchköbel mit rund 200 Teilnehmern stand unter dem Motto "Die Waffen nieder - Friedensfähig statt 'kriegstüchtig' werden". Dazu aufgerufen hatte die Hanauer Friedensplattform.

In den Aufruftexten und Redebeiträgen der Ostermarsch-Veranstaltungen "wurde Bezug genommen auf die jüngsten Kontroversen auch innerhalb der Bundesregierung über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine und insbesondere die Taurus-Debatte", teilte der Sprecher des Ostermarschbüros im Frankfurter Gewerkschaftshaus, Willi van Ooyen, am Samstag mit. Die Forderung nach diplomatischen Aktivitäten zur Beendigung des Ukrainekrieges sei ein zentrales Anliegen in den Redebeiträgen gewesen.

Debatte um atomare Aufrüstung

Die seit Beginn der Ostermärsche traditionelle Forderung nach einer Abschaffung von Atomwaffen erweise sich in diesem Jahr "aufgrund jüngster Debatten zur atomaren Aufrüstung auf EU-Ebene und einer drohenden Eskalation des Krieges in der Ukraine als besonders aktuell", sagte van Ooyen.

Die wiederbelebte Debatte einer atomaren Aufrüstung der europäischen Politik erinnert nach Einschätzung der Veranstalter an den Widerstand der Ostermärsche der 1960er-Jahre.

Bis Ostermontag hessenweit Kundgebungen

Am Montag sind Ostermärsche in Marburg und in Witzenhausen (Werra-Meißner) geplant. Abschluss und Höhepunkt der Ostermärsche in Hessen soll eine Kundgebung in Frankfurt auf dem Römerberg sein unter dem Motto "Die Waffen nieder! Friedensfähig statt kriegstüchtig".

Friedensaktivisten aus Darmstadt wollen sich mit dem Fahrrad nach Frankfurt auf den Weg machen. Teilnehmer aus Offenbach wollen ins nahe Frankfurt laufen.