Drei Wochen Weihnachtsferien – und keine Urlaubsreise oder Ferienbetreuung in Sicht? Kein Problem, auch innerhalb von Hessen lässt sich viel erleben: Von Vulkanen bis zur Expediton ins Polarmeer - so macht Kultur Spaß!

Besuch im Vulkaneum in Schotten

Im Vulkaneum kann man zurückreisen in die Zeit, als der Vogelsberg entstanden ist. Bild © Vulkaneum

Kaum zu glauben: Im beschaulichen Vogelsberg waren bis vor rund 15 Millionen Jahren noch Vulkane aktiv! Wie die Landschaft damals aussah, wie die Feuer speienden Berge den Vogelsberg formten, und was heute noch von ihnen übrig ist, gibt es in Schotten im Vulkaneum zu sehen.

Die interaktive Ausstellung mit Experimentierstationen, Multimedia-Installationen und Co. ist ein prima Ausflugsziel für Hobby-Forscher jeden Alters. Wer mag, kann auch an einer öffentlichen Führung durchs Vulkaneum teilnehmen: Sie finden immer am ersten und dritten Sonntag im Monat statt, jeweils um 14 Uhr.

Weitere Informationen Weitere Infos Wo: Vulkaneum Schotten, Am Vulkaneum 1, 63679 Schotten

Öffnungszeiten: Dienstags bis freitags 9-17 Uhr, am Wochenende 10-17 Uhr. Achtung: Am 1. Januar geschlossen!

Kosten: Kinder bis 6 Jahre frei, bis 17 Jahre 6 Euro, Erwachsene 8 Euro, Familienkarte 18 Euro.

Für wen: alle ab etwa 6 Jahren Ende der weiteren Informationen

Musical "Ku’Damm 56" in der Alten Oper in Frankfurt

Das Musical "Ku'Damm 56" macht Halt in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Den Anfang machte ein ZDF-Dreiteiler: Damals, im Frühjahr 2016, war die Geschichte um die drei Töchter der Berliner Tanzschulbesitzerin Caterina Schöllack und die Befreiungsversuche der jungen Frauen vom konservativen Muff der 1950er Jahre ein großer Fernseh-Erfolg. Die Geschichte bekam noch zwei Fortsetzungsfolgen.

Und nebenbei entstand aus dem Stoff auch noch etwas ganz anderes: "Ku’damm 56 – das Musical". Es war zunächst zwei Jahre im Theater des Westens in Berlin zu sehen. Jetzt ist es für kurze Zeit auf Tour und macht noch bis zum 7. Januar in der Alten Oper in Frankfurt Station.

Weitere Informationen Weitere Infos Wo: Alte Oper Frankfurt

Wann: noch bis einschließlich 7. Januar

Kosten: ab 67,40 Euro

Für wen: junge und junggebliebene Musicalfans Ende der weiteren Informationen

Kostüm-Führung im Philipp-Reis-Haus in Friedrichsdorf

Im Philipp Reis-Haus gibt es Einblicke in das Leben des schrulligen Erfinders. Bild © Philipp-Reis-Haus

Philipp Reis war ein Erfinder aus Friedrichsdorf (Hochtaunus) und gilt als zentraler Wegbereiter des Telefons. Am 14. Januar jährt sich sein Todestag zum 150. Mal. Aus diesem Anlass wird im Philipp-Reis-Haus gefeiert: mit einer Kostümführung für die ganze Familie.

Die Kabarettistin und Autorin Ursula Flacke verkleidet sich als Reis' Ehefrau Margarethe und plaudert ein paar geheime und auch kuriose Dinge aus dem Leben des doch recht schrulligen Erfinders aus. Nach der Kostümführung wird dann noch gemeinsam gebastelt. Die Veranstaltung am 14. Januar richtet sich an Jung und Alt und beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen Weitere Infos Wo: Philipp-Reis-Haus, Hugenottenstr. 93, 61381 Friedrichsdorf

Wann: 14. Januar 2024, 16 Uhr

Kosten: Eintritt frei

Für wen: für Menschen jeden Alters, besonders für Kinder Ende der weiteren Informationen

Offene Schneider-Werkstatt in der Grimmwelt in Kassel

In der Schneider-Werkstatt der Grimmwelt wird nach Weihnachten schon an Fasching gedacht. Bild © Grimmwelt Kassel

Kaum ist Weihnachten vorbei, steht schon der nächste Grund zum Feiern an: Die Faschingszeit geht los! Wer die närrische Zeit schon immer mal als Märchenfigur verbringen wollte, kann sich bei der offenen Schneider-Werkstatt in der Grimmwelt Kassel sein Kostüm selbst basteln und sich zum Beispiel als Rotkäppchen, tapferes Schneiderlein oder Hexe verkleiden.

An zwei Tagen können Kinder ab 6 Jahren und ihre erwachsenen Begleitpersonen schnibbeln, nähen, kleben und verzieren, was das Zeug hält. Die Schneider-Werkstatt hat jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet, es dauert aber nicht die kompletten fünf Stunden, bis ein Kostüm fertig ist.

Weitere Informationen Weitere Infos Wo: Grimmwelt Kassel, Weinbergstraße 21, 34117 Kassel

Wann: Freitag, 5. Januar 2024, 11-16 Uhr sowie Samstag, 6. Januar 2024, 11 bis 16 Uhr

Kosten: 10 Euro für das Material. Wer nur am Workshop teilnehmen möchte, muss keinen zusätzlichen Eintritt in die Grimmwelt zahlen.

Für wen: Kinder ab 6 Jahren und die ganze Familie. Teilnahme für Kinder unter 9 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen Ende der weiteren Informationen

Schlittschuhlaufen mit Skyline-Blick in Frankfurt

Videobeitrag Video Schlittschuhlaufen – nachhaltig und in luftiger Höhe Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Eislauf-Freude in luftiger Höhe und ohne die negative Klimabilanz einer normalen Eisbahn: Das gibt's in der Frankfurter Innenstadt zu erleben, genauer gesagt auf dem Dachgarten des "Skyline Plaza". Noch bis zum 14. Januar ist dort eine Eisbahn mit synthetischem Eis aufgebaut.

Das sieht zwar aus wie echtes Eis, braucht aber weder Wasser noch Strom– und dann kann es auch noch bei jeder Außentemperatur befahren werden. Wem Schlittschuhlaufen allein nicht genug ist, der kann auch Eisstockschießen ausprobieren.

Weitere Informationen Weitere Infos Wo: Skyline Plaza Frankfurt, Europa-Allee 6, 60327 Frankfurt

Wann: noch bis zum 14. Januar montags bis freitags 13-21 Uhr, samstags 12-22 Uhr, sonntags 11-18 Uhr. Achtung: Am 1. Januar geschlossen!

Kosten: Eine Stunde auf der Eisbahn kostet 6 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder, Schlittschuhverleih: 5 Euro.

Für wen: bewegungsfreudige Kinder und Erwachsene. Ende der weiteren Informationen

Mitmach-Ausstellung "Ins ewige Eis" in der Kinderakademie in Fulda

Die Kinderakademie in Fulda können auch die Kleinsten forschen. Bild © Kinderakademie Fulda

In der aktuellen Sonderausstellung in der Kinderakademie in Fulda geht es um das Leben und Forschen an Bord eines Eisbrecher-Forschungsschiffs. Die "Polarstern" war in den Jahren 2019 und 2020 mit Wissenschaftlern an Bord am Nordpol unterwegs. Die Forscher waren tatsächlich mitsamt Schiff mehrere Monate lang im arktischen Eis eingefroren.

In der Kinderakademie können sich die Besucher virtuell in dem Forschungsschiff umschauen und genau wie die Forscher damals nach gefährlichen Eisbären Ausschau halten. Außerdem geht’s auch darum, was das Nordpol-Eis den Wissenschaftlern über den Klimawandel verrät.

Weitere Informationen Weitere Infos Wo: Kinderakademie Fulda, Mehlerstraße 8, 36043 Fulda

Wann: Bis zum 21. April montags bis freitags, 10-17.30 Uhr, samstags 13 -17.30 Uhr. Achtung: Am 31. Dezember und am 1. Januar hat die Kinderakademie geschlossen.

Eintrittspreis: 8 Euro pro Person, Familienkarte 24 Euro

Für wen: Für Kinder ab 3 Jahren und die ganze Familie Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen