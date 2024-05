Im Gothic-Outfit kostenlos zu "Tod und Teufel" ins Museum

Am 22. Mai ist "World Goth Day". An diesem Tag feiert sich die schwarze Szene selbst, in all ihren Facetten: von Musik und Literatur bis hin zu Kunst und Kleidung. Kleidung und Kunst will das Hessische Landesmuseum Darmstadt verbinden und lädt dazu ein, den Kleiderschrank nach Stücken im Heavy-Metal, New-Romantic oder Gothic Stil zu durchsuchen: Wer im passenden Outfit am "World Goth Day" ins Museum kommt, hat freien Eintritt zur aktuellen Sonderausstellung "Tod und Teufel. Faszination des Horrors".

Die Ausstellung, die noch bis zum 2. Juni in Darmstadt zu sehen ist, zeigt mit über 100 Exponaten vielfältige Perspektiven auf die Faszination des Horrors und gibt spannende Einblicke in die Gothic Szene.