Die Festivalsaison in Hessen läuft an. Gerade in den Sommermonaten gibt es viele Möglichkeiten für ein Musik-Wochenende - von Elektro über Rock bis Indie-Musik.

Es wird fleißig vorbereitet und geplant - und die meisten Festivals haben ihre Line-Ups schon veröffentlicht. Hier kommen die heißesten Festival-Tipps für ganz Hessen - vom Mega-Event bis zum Ehrenamts-Festival.

Nordhessen: Open Flair Eschwege | Anderewelt bei Kassel | Holle Rock Festival in Hessisch Lichtenau |

Mittelhessen: Seepogo Festival in Selters | Hokus Pokus FestiWELT Gießen |

Osthessen: Herzberg-Festival Breitenbach | Rock am Hinkelhof Schlüchtern | Mind On Fire Herbstein |

Rhein-Main: Karben Open Air | Flörsheimer Open Air | Love Family Park Frankfurt |

Südhessen: Sound of the Forest in Mossautal | Trebur Open Air | Golden Leaves Festival Darmstadt |

Open Flair in Eschwege

Das Open Flair findet seit 1985 - mit zwei Jahren Corona-Unterbrechung - immer am zweiten August-Wochenende statt. Es ist das größte Open Air Hessens und lockt große Namen nach Eschwege (Werra-Meißner), dieses Jahr zum Beispiel Marteria, Cro, und die Sportfreunde Stiller. Das Festival gibt sich besonders familienfreundlich und bietet neben der Musik auch Kleinkunst und Kinderunterhaltung.

Beim Open Flair hat das Publikum offensichtlich Spaß. Bild © Open Flair Festival

Weitere Informationen Wann: 9. bis 13. August

Wo: Eschwege, Festivalgelände am Brückentor

Auf der Bühne: Bruckner, Leoniden, Mia Morgan

Preise: Dauerkarte 159 Euro (laut Veranstalter zu 90 Prozent ausverkauft, Stand Ende Juni)

Veranstalter-Homepage: Open Flair Ende der weiteren Informationen

ANDEREWELT. Festival bei Kassel

Dieses Festival findet auf einer Halbinsel statt: Mitten in einer Schleife der Fulda liegt das Gut Kragenhof bei Staufenberg (Kassel), das sich für vier Tage in ein Kunst-, Kultur-, Musik- und Natur-Zentrum verwandelt. Hier wird stilecht unter Bäumen getanzt, daneben gibt es Yoga-Kurse, einen Saunawagen und ein Massagezelt. Direkt am Fluss und direkt in der Natur.

Die Veranstalter wollen deshalb, dass möglichst viele mit dem Zug anreisen - dafür gibt es einen Shuttlebus, der vom Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe fährt und schon im Ticketpreis inkludiert ist. Parken hingegen ist so teuer wie das Ticket selbst. Besonders beim Anderewelt-Festival: Wer auftritt, weiß nur der Veranstalter. Das Line-Up wird erst zu Beginn bekannt gegeben - im letzten Jahr war u.a. Milky Chance dabei.

Weitere Informationen Wann: 24. bis 27. August

Wo: Staufenberg, Gut Kragenhof (6 km von Kassel entfernt)

Auf der Bühne: wird erst bei Festivalstart bekannt gegeben

Preis: 50 Euro

Veranstalter-Homepage: Anderewelt. Festival Ende der weiteren Informationen

Holle Rock Festival in Hessisch Lichtenau

Fast mitten im September geht es los, in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) - und damit öffnet eines der spätesten Festivals in diesem Jahr seine Tore. Mitten auf dem Freibadgelände im Ort findet es statt. Das Line-Up besteht aktuell (Stand Ende Juni) nur aus zwei Bands: Das Pack aus Hamburg - mit Titeln wie "Fass mir an die Füße", "Weils geils" und "Heavy Metal Kind" sowie die Emo-Pop-Punk-Band Janiz - "Happy Sad Music" aus Chemnitz, schreibt die Band über sich.

Weitere Informationen Wann: 8. bis 9. September

Wo: Hessisch Lichtenau, Freibadgelände

Auf der Bühne: Das Pack, Janiz u.a.

Preis: 28 Euro (Wochenendticket)

Veranstalter-Homepage: Holle Rock Festival Ende der weiteren Informationen

Seepogo Festival in Selters

Es klingt nach italienischem Flair - das Seepogo Festival am "Lago Alfredo". Doch eigentlich ist es ein zünftiges Rock-, Metal- und Punk-Festival. Der angrenzende Lago Alfredo, der dem Festival den Namen verleiht, ist ein kleiner, beschaulicher See inmitten eines Naherholungsgebiets. Er ist benannt nach einem ehemaligen Bürgermeister der Stadt Selters (Limburg-Weilburg) - namens Alfred. Darin baden sei nicht ratsam, so der Festivalbetreiber, man wisse "nicht sicher, ob man danach mutieren wird".

Dieses Mal öffnet das Seepogo seine Türen zum zehnten Mal - Jubiläum! Die auftretenden Rockbands kommen aus allen Ecken dieser Welt: aus Schweden, Kiel, dem US-Bundesstaat Wyoming, aus Utrecht, Krakau und Limburg an der Lahn.

Weitere Informationen Wann: 21. bis 22. Juli

Wo: Selters-Münster am Lago Alfredo

Auf der Bühne: The Baboon Show, Rogers, Smoke Blow, Teenage Bottlerocket u.a.

Preis: 49,50 Euro (Wochenendticket) plus ggf. 7 Euro Campinggebühr

Veranstalter-Homepage: Seepogo Festival Ende der weiteren Informationen

Hokus Pokus FestiWELT Gießen

Die Bässe scheppern, die Bühne leuchtet rot-weiß, Köpfe nicken, es riecht nach Popcorn und Pizza: Hereinspaziert in die FestiWELT von Hokus Pokus. Das letzte große Festival des Sommers steigt am 1. und 2. September in Gießen. Mit dabei sind echte Größen der deutschen Musikszene: Sido, Badmómzjay, Bausa oder Kool Savas. Vor allem Hip-Hop-Fans sollten voll auf ihre Kosten kommen.

Hokus Pokus will mehr sein als ein Musikfestival. Es gibt Secret Acts, Stelzenläufer, Zauberer und Jongleure, ein Tattoo-Studio, einen großen Food Court, leckere Drinks und reichlich Popcorn.

Weitere Informationen Wann: 1. bis 2. September

Wo: Gießen, EM-Arena

Auf der Bühne: Sido, Badmómzjay, Bausa, Kool Savas, Ski Aggu, 1986zig u.a.

Preis: 99,90 Euro (2-Tages-Ticket), 69,90 Euro (Tagesticket), 149,90 Euro (Tagesticket für drei Personen)

Homepage: FestiWELT bei YOU FM Ende der weiteren Informationen

Herzberg-Festival Breitenbach

Wer noch einen alten VW Bulli zuhause hat, der kann die Hippie-Zeit in Breitenbach (Hersfeld-Rotenburg) authentisch aufleben lassen. Alles ist bunt am Fuße der Burg Herzberg, wenn das Herzberg Festival steigt - Flowerpower pur.

Burg Herzberg Festival: Festivalbesucher tanzen in der Sonne. Bild © Imago Images

Eine "Welt voller Liebe und Frieden" lässt "den Alltag für ein paar Tage vergessen", heißt es vom Festival. Dieses Jahr u.a. mit dabei: Manfred Mann's Earth Band ("Blinded by the lights"), Götz Widmann, Long Distance Calling. Rund 12.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet - damit soll es das größte Freiluft-Hippie-Festival Europas sein.

Weitere Informationen Wann: 27. bis 30. Juli

Wo: Breitenbach-Gehau

Auf der Bühne: Manfred Mann's Earth Band, Lola Marsh, Götz Widmann, Beth Hart

Preise: 209 Euro (Online-Ticket)

Veranstalter-Homepage: Herzberg-Festival Ende der weiteren Informationen

Rock am Hinkelhof in Schlüchtern

Das Rock am Hinkelhof feiert in diesem Jahr sein zwanzigjähriges Jubiläum. Gegründet wurde das Festival auf der Terrasse der Eltern der Band Sick Rats, die für ihr erstes Konzert noch einen Auftrittsort gesucht hatten. Ein Jahr später wurde das Konzert mit mehreren Bands wiederholt und so war das Festival geboren. Heute wird nicht mehr auf der elterlichen Terrasse gespielt, aber es bleibt genauso familiär, versprechen die Veranstalter. Neben den Sick Rats spielt in diesem Jahr unter anderem auch das Frauentrio FRAUPAUL.

Klein, aber fein: das Festival "Rock am Hinkelhof". Bild © Rock am Hinkelhof e.V.

Weitere Informationen Wann: 21. und 22. Juli

Wo: Schlüchtern, Am Dreibrüderhof

Auf der Bühne: Darcy's Fault, The Honeyclub und FRAUPAUL u.a.

Preise: 18 Euro Early Bird Ticket für Freitag und Samstag

Veranstalter-Homepage: Rock am Hinkelhof Ende der weiteren Informationen

Mind On Fire Festival in Herbstein

Musikalisch sicherlich eines der vielfältigsten Festivals ist das Mind On Fire: Karibische Musik, Afro-Funk, Latin, Balkan, Swing, Ska und Reggae gibt es dort auf die Ohren. Dazu kommen Workshops und Kurse - über 35 jeden Tag. Etwa Yoga, Flamenco, Jonglage, Bauchtanz, Meditationen, Didgeridoo-Spielen und vieles mehr.

"Hoffentlich noch lange ein Geheimtipp", rezensiert ein Besucher das Festival in Herbstein (Vogelsberg) im Netz. Das Besondere: Das Festival möchte absolut familientauglich sein. Nicht nur werden extra Workshops für Kids angeboten, Kinder unter 14 Jahren zahlen auch keinen Eintritt.

Weitere Informationen Wann: 10. bis 13. August

Wo: Herbstein, CVJM Feriendorf

Auf der Bühne: Fra!, Orange, Amy Montgomery u.a.

Preise: 119-129 Euro (4-Tages-Ticket), 42-45 Euro (Tagesticket)

Veranstalter-Homepage: Mind On Fire Ende der weiteren Informationen

Wer Mitte August in Frankfurt in die S6 Richtung Friedberg steigt, kann quasi gar nicht anders, als in Karben (Haltestelle: Groß-Karben) auszusteigen. Das Karben Open Air auf dem Gelände des örtlichen Jugendkulturzentrums ist seit Jahren eine Institution im Ort - ehrenamtlich und mit viel Herzblut organisiert.

Rockmusik, Metal, aber auch Italo-Schlager geben sich hier die Klinke in die Hand - und am Sonntag spielt traditionell die Karbener Stadtkapelle. Neben deutschen Rockgrößen wie Itchy, den Emil Bulls oder ZSK spielt der Augsburger Italo-Schlager-Export Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys. Aperol-Spritz-Feeling mitten in der Wetterau.

Das Karben Open Air Bild © Markus Schreiber

Weitere Informationen Wann: 18. und 20. August

Wo: Karben, Jugendkulturzentrum (Jukuz)

Auf der Bühne: Emil Bulls, Itchy, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys, Team Scheisse u.a.

Preise: 54 Euro (3-Tages-Ticket), 29 Euro (Tagesticket)

Veranstalter-Homepage: Karben-Open-Air Ende der weiteren Informationen

Flörsheimer Open Air

Flörsheim am Main (Main-Taunus) hat ein Festival-Konzept, das erstmal seinesgleichen suchen muss. Sowohl der Eintritt ist kostenlos, als auch das Festivalcamping. Ausschließlich über Getränke und Essensverkäufe finanziert sich die Veranstaltung, die von einem Verein ehrenamtlich organisiert und durchgeführt wird.

Das Event blickt auf eine 45-jährige Geschichte zurück. Was mal mit nur einem Schwenkgrill und einer Handvoll Gästen begonnen habe, sei heute das größte "Umsonst- und Draußen-Festival" der Rhein-Main-Region, so der Veranstalter. Ein bisschen Metal, ein bisschen Blues, viel Ska-Musik - und fertig ist ein schönes Wochenende in Flörsheim.

Weitere Informationen Wann: 21. und 23. August

Wo: Flörsheim, an den Main-Auen unter der Opel-Brücke

Auf der Bühne: Blaqrock, Crossplane

Preise: kostenlos

Veranstalter-Homepage: Flörsheim OpenAir Ende der weiteren Informationen

Electro-Fans sollte das Herz höher hüpfen, denn der Love Family Park kommt in diesem Jahr das erste Mal nach Frankfurt. Früher noch in Rüsselsheim, findet das eintägige Festival nun mitten im Rebstockpark statt. Sven Väth, Nina Kraviz, Kobosil und neun weitere Acts sind für zwölf Stunden am Start, um bei - hoffentlich - bestem Wetter möglichst viel Tanzbares zu erschaffen.

Weitere Informationen Wann: 22. Juli

Wo: Frankfurt, Rebstockpark

Auf der Bühne: Sven Väth, Nina Kraviz u.a.

Preise: 79 Euro

Veranstalter-Homepage: Love Family Park Ende der weiteren Informationen

"Wer das Auenland aus Herr der Ringe kennt, wird sich in etwa vorstellen können, wie es hier aussieht", verspricht das Sound of the Forest-Festival. Veranstalter Jo Megow ist schon seit Beginn Fan von Sound of the Forest gewesen und organisiert das Festival nun schon seit einigen Jahren mit. Megow sagt, das Festivalgelände im Wald verbinde Musik und Natur miteinander und verbreite eine einzigartige Stimmung.

Das Line-Up ist noch nicht vollständig, mit dabei sind aber viele Musikerinnen, unter anderem Indie-Künstlerinnen wie anaïs oder MARYAM.fyi. Die Band KAFFKIEZ, Klavierkünstler Martin Kohlstedt oder Indie-Hip-Hopper Dominik Hartz versprechen Abwechslung, tolle Klänge und gute Laune.

Viel Natur, viel Musik beim "Sound of the Forest" am Marbach-Stausee im Odenwald. Bild © Simon Hofmann

Das Besondere an dem Festival ist die "open mindness" Philosophie des Festivals. Alle Besuchenden (oder forest people, wie Jo Megow sie nennt) sollen einander offen begegnen, wünschen sich die Veranstalter. Während des Festivals wird es unter anderem einen Festivalpsychologen geben, an den sich Besuchende wenden können.

Weitere Informationen Wann: 3. bis 6. August

Wo: Mossautal, am Marbachstausee im Odenwald

Auf der Bühne: CONNY, Friedberg, DILLA, Martin Kohlstedt u.a.

Preise: 99 Euro für das gesamte Wochenende

Veranstalter-Homepage: Sound of the forest Ende der weiteren Informationen

Seit 30 Jahren wird in Trebur das Open Air gefeiert. Bild © Mario Andreya

Das Trebur Open Air Festival präsentiert seit 1993 dem Publikum ein vielfältiges Musikprogramm. Stefan Kasseckert, der das Festival organisiert, verrät aber, dass für viele Besuchende der heimliche Headliner das Freibad sei. Das ist nämlich direkt nebenan und man kann es mit einem Festivalticket gratis besuchen. Viele der Besuchenden würden in Badeklamotten bei den Festivalauftritten mitfiebern und sich direkt im Anschluss im Wasser abkühlen, erzählt Kasseckert.

Weitere Informationen Wann: 28. bis 30. Juli

Wo: Trebur, Astheimer Straße 88

Auf der Bühne: Großstadtgeflüster, UMME BLOCK, GUACÀYO u.a.

Preise: 79 Euro für das gesamte Wochenende

Veranstalter-Homepage: Trebur Open Air Ende der weiteren Informationen

Das "Golden Leaves Festival" zieht seit zehn Jahren Fans von Indie-Pop an. Bild © Kalle Knipst

Auch das Golden Leaves feiert in diesem Jahr sein Jubiläum. Seit zehn Jahren findet das Festival in Darmstadt statt, wenn sich die ersten Blätter verfärben. In diesem Jahr wird es ausschließlich von Ehrenamtlichen organisiert.

Im Line-Up stehen unter anderem Indie-Pop Künstlerinnen und Künstler wie Blond oder Lena und Linus, die besonders ein junges Publikum anziehen. Gründer Dominik Schmidt findet, dass sich schon für die wunderschöne Idylle des Schlossparks ein Besuch lohnt.

Weitere Informationen Wann: 2. und 3. September

Wo: Darmstadt, Schlosspark Kranichstein

Auf der Bühne: Blond, Jeremias, Paula Hartmann u.a.

Preise: 67,50 Euro für das gesamte Wochenende

Veranstalter-Homepage: Golden Leaves Festival Ende der weiteren Informationen