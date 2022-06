Kassels OB Geselle und Amtsvorgänger unterstreichen politische Unabhängigkeit der documenta

In einer gemeinsamen Erklärung haben sich die früheren Oberbürgermeister Hans Eichel, Wolfram Bremeier, Bertram Hilgen und der amtierende Oberbürgermeisters der Stadt Kassel Christian Geselle noch einmal zur politischen Unabhängigkeit der documenta bekannt. Das gelte auch und gerade in schwierigen Zeiten, hieß es in der Mitteilung von Mittwoch.

Es sei ein schwerer Fehler gewesen, das Werk "People's Justice" des indonesischen Künstlerkollektivs Taring Padi auszustellen. Antisemitismus habe keinen Platz auf der documenta. Die Verantwortlichen hätten aber richtig reagiert, indem sie das Banner zunächst verhüllt, anschließend abgebaut und um Entschuldigung gebeten hätten. Es sei nicht gerechtfertigt, die documenta in ihrer Gesamtheit nun unter Generalverdacht zu stellen. Geselle und seine Vorgänger im Amt des Oberbürgermeisters zeigten sich enttäuscht über die Eröffnungsrede von Bundespräsident Steinmeier und der Absage von Kanzler Scholz. Man bewerte dies als pauschale Vorverurteilung und unangemessen.

Den sogenannten 5-Punkte-Plan zu mehr Einfluss durch den Bund, den die Kulturstaatsministerin Claudia Roth in der Vorwoche gelegt hatte, wiesen die Unterzeichner entschieden zurück. Es sei ein "Ausdruck kaum zu überbietender Arroganz", die lokale Verantwortung in Frage zu stellen und übersehe, "dass sich die documenta in ihrer über 60-jährigen Geschichte in 'lokaler Verantwortlichkeit' zu dem entwickelt hat, was sie heute ist - und das ohne oder nur mit sehr bescheidener finanzieller Unterstützung durch den Bund". Die documenta sei nicht auf finanzielle Unterstützung durch den Bund angewiesen. Zudem sei es erst nach dem Ende der documenta 15 an der Zeit, über eventuelle Veränderungen zu sprechen.