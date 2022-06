Kassel: Sonderausstellung zeigt Werk von Arnold Bode

Ab Freitag befasst sich erstmals eine Sonderausstellung in Kassel mit dem künstlerischen Schaffen des documenta-Gründers Arnold Bode. Gezeigt werden über 80 Gemälde und Grafiken aus sechs Jahrzehnten, teilte die Museumslandschaft Hessen Kassel (MKH) am Dienstag mit. Die ersten Werke stammen aus der Studienzeit an der Kasseler Kunstakademie in den 1920er Jahren. Auch das Spätwerk des 1977 gestorbenen Bode wird in der Ausstellung namens "Arnold Bode Unframed" präsentiert. Die von ihm ins Leben gerufene Kunstausstellung documenta wird diesen Sommer zum 15. Mal veranstaltet.

Laut Mitteilung hat Bode die aktuellen künstlerischen Entwicklungen vom Expressionismus und der Neuen Sachlichkeit bis hin zur informellen Malerei der Nachkriegszeit reflektiert. Sein künstlerischer Weg spiegele sich in zahlreichen Ausstellungsbeteiligungen, Mitgliedschaften in Künstlergruppen und in seiner Lehrtätigkeit an der Werkakademie in Kassel, die er nach dem Krieg selbst mitbegründet habe.