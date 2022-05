Neue Stolpersteine in Frankfurt und Offenbach

In Frankfurt und Offenbach werden in dieser Woche neue Stolpersteine verlegt, die an Opfer des Nationalsozialismus erinnern. In Frankfurt sind es über 70 Steine mit Messingplatten, die Künstler Gunter Demnig verlegt. Heute beispielsweise in der Leerbachstraße 15, um an Ruth und Max Goldschmidt zu erinnern. Beide mussten 1937 über die Schweiz nach England fliehen. 1941 wurde ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt.

In Offenbach gibt es 200 Stolpersteine, am Donnerstag kommen 14 weitere hinzu. Mit ihnen erinnert die Geschichtswerkstatt an drei jüdische Familien, einen jüdischen Dozenten und eine junge Frau, die wegen ihrer Behinderung in Hadamar ermordet wurde.