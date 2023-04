Viel Natur, viel Musik beim "Sound of the Forest" am Marbach-Stausee im Odenwald.

Viel Natur, viel Musik beim "Sound of the Forest" am Marbach-Stausee im Odenwald. Bild © Simon Hofmann

Die Festivalsaison in Hessen startet und das Angebot ist riesig: Von Elektro über Rock bis Indie-Musik ist für alle Musikfans was dabei. Bei einigen Festivals wird in diesem Jahr sogar besonders groß gefeiert. Ein Überblick.

Im Jahr 2022 feierten die Musik-Festivals nach dem Ende der Corona-Pandemie ein vorsichtiges Comeback. Das Land half damals bei der Finanzierung aus, aber teilweise blieben Besucherinnen und Besucher aufgrund der Ticketeinschränkungen aus.

In diesem Jahr gehen die Musikfestivals nun wieder richtig an den Start. Gerade wird schon fleißig vorbereitet und geplant, ein paar der Festival haben ihre Line-Ups schon veröffentlicht. Wir haben sieben Tipps in ganz Hessen - vom Mega-Event bis zum Festival-Erstling.

Die Größten - Wenn die Massen strömen

Die Ältesten - Seit Jahrzehnten beliebt

Die Newcomer - Fast noch ein Geheimtipp

World Club Dome in Frankfurt

Der World Club Dome will 2023 wieder Menschenmassen anziehen. Bild © Niklas Ruehl

Das BigCityBeats World Club Dome Festival feiert in diesem Jahr den zehnten Geburtstag. Das Elektro-Musikfestival findet jährlich im Sommer im Frankfurter Stadion statt. Insgesamt feierten seit 2013 mehr als zehn Millionen Besucher mit fast 4.000 DJs. In diesem Jahr sind unter anderem international bekannte Künstler wie Felix Jaehn, David Guetta oder Marshmello dabei.

Wann: 9. bis 11. Juni

Wo: Frankfurt, Deutsche Bank Park

Auf der Bühne: Marshmello, Felix Jaehn, David Guetta u.a.

Preise: 188 Euro für das gesamte Festivalwochenende

Veranstalter-Homepage: World Club Dome

Sound of the Forest in Mossautal

Veranstalter Jo Megow ist schon seit Beginn Fan von Sound of the Forest gewesen und organisiert das Festival nun schon seit einigen Jahren mit. Megow sagt, das Festivalgelände im Wald verbinde Musik und Natur miteinander und verbreite eine einzigartige Stimmung. Das Line-Up ist noch nicht vollständig bekannt, mit dabei sind aber viele Musikerinnen, unter anderem Indie-Künstlerinnen wie anaïs, MARYAM.fyi oder die Band KAFFKIEZ.

Das besondere an dem Festival ist die "open mindness" Philosophie des Festivals. Alle Besuchenden (oder forest people, wie Jo Megow sie nennt) sollen einander offen begegnen, wünschen sich die Veranstalter. Während des Festivals wird es unter anderem einen Festivalpsychologen geben, an den sich Leute wenden können.

Wann: 3. bis 6. August

Wo: Mossautal, am Marbachstausee im Odenwald

Auf der Bühne: CONNY, Friedberg, DILLA u.a.

Preise: 99 Euro für das gesamte Wochenende

Veranstalter-Homepage: Sound of the forest

Open Flair in Eschwege

Das Open Flair findet seit 1985 - mit zwei Jahren Corona-Unterbrechung - immer am zweiten August-Wochenende statt. Es ist das größte Open Air Hessens und lockt große Namen nach Eschwege, dieses Jahr zum Beispiel Marteria, Cro, und die Sportfreunde Stiller. Das Festival gibt sich besonders familienfreundlich und bietet neben der Musik auch Kleinkunst und Kinderunterhaltung.

Wann: 9. bis 13. August

Wo: Eschwege, Festivalgelände am Brückentor

Auf der Bühne: Bruckner, Leoniden, Mia Morgan

Preise: Tageskarte 89 Euro, Dauerkarte 159 Euro (verfügbar nur bis 30. April)

Veranstalter-Homepage: Open Flair

Trebur Open Air

Seit 30 Jahren wird in Trebur Open Air gefeiert. Bild © Mario Andreya

Das Trebur Open Air Festival präsentiert seit 1993 dem Publikum ein vielfältiges Musikprogramm. Stefan Kasseckert, der das Festival organisiert, verrät aber, dass für viele Besuchende der heimliche Headliner das Freibad sei. Das ist nämlich direkt nebenan und man kann es mit einem Festivalticket gratis besuchen. Viele der Besuchenden würden in Badeklamotten bei den Festivalauftritten mitfiebern und sich direkt im Anschluss im Wasser abkühlen, erzählt Kasseckert.

Wann: 28. bis 30. Juli

Wo: Trebur, Astheimer Straße 88, 65468

Auf der Bühne: Großstadtgeflüster, UMME BLOCK, GUACÀYO u.a.

Preise: 79 Euro für das gesamte Wochenende

Veranstalter-Homepage: Trebur Open Air

Golden Leaves Festival in Darmstadt

Das "Golden Leaves Festival" zieht seit zehn Jahren Fans von Indie-Pop an. Bild © Kalle Knipst

Auch das Golden Leaves feiert in diesem Jahr sein Jubiläum. Seit zehn Jahren findet das Festival in Darmstadt statt, wenn sich die ersten Blätter verfärben. In diesem Jahr wird es ausschließlich von Ehrenamtlichen organisiert. Im Line-Up stehen unter anderem Indie-Pop Künstlerinnen und Künstler wie Blond oder Lena und Linus, die besonders ein junges Publikum anziehen. Gründer Dominik Schmidt findet, dass sich schon für die wunderschöne Idylle des Schlossparks ein Besuch lohnt.

Wann: 2. und 3. September

Wo: Darmstadt, Schlosspark Kranichstein

Auf der Bühne: Blond, Jeremias, Paula Hartmann u.a.

Preise: 67,50 Euro für das gesamte Wochenende

Veranstalter-Homepage: Golden Leaves Festival

Rock am Hinkelhof in Schlüchtern

Klein, aber fein: das Festival "Rock am Hinkelhof". Bild © Rock am Hinkelhof e.V.

Das Rock am Hinkelhof feiert in diesem Jahr sein zwanzigjähriges Jubiläum. Gegründet wurde das Festival auf der Terrasse der Eltern der Band Sick Rats, die für ihr erstes Konzert noch einen Auftrittsort gesucht hatten. Ein Jahr später wurde das Konzert mit mehreren Bands wiederholt und so war das Festival geboren. Heute wird nicht mehr auf der elterlichen Terrasse gespielt, aber es bleibt genauso familiär, versprechen die Veranstalter. Neben den Sick Rats spielt in diesem Jahr unter anderem auch das Frauentrio FRAUPAUL.

Wann: 21. und 22. Juli

Wo: Schlüchtern, Am Dreibrüderhof

Auf der Bühne: Darcy's Fault, The Honeyclub und FRAUPAUL u.a.

Preise: 18 Euro Early Bird Ticket für Freitag und Samstag

Veranstalter-Homepage: Rock am Hinkelhof

Kronberg Open Air

Das Indie Pop Festival in Kronberg findet 2023 erst zum zweiten Mal statt. Neben der Musik zum Beispiel von Bruckner und Julian Smith stellen auch Nachwuchskünstler auf einer Ausstellungsfläche aus. Für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende gibt es Ermäßigungen.

Wann: 16. bis 18. Juni

Wo: Kronberg im Taunus, Schwalbacher Straße 1, 61476

Auf der Bühne: Bruckner, GG VYBE, Brockhoff u.a.

Preise: ab 45 Euro für das gesamte Wochenende

Veranstalter-Homepage: Kronberg Open Air

Keine Panik Festival in Liebenau

"Keine Panik" will 2023 zum ersten Mal Musikfans nach Liebenau locken. Bild © S & Y Veranstaltungstechnik

Das Keine Panik Festival im nordhessischen Liebenau findet 2023 ganz offiziell zum ersten Mal für alle statt. Vergangenes Jahr feierte der Gründer Christian Müller seinen Geburtstag als Festival im privaten Rahmen. Freunde und Familie waren begeistert und nun wird das Festival auch für alle anderen Musikbegeisterten geöffnet. Das vielfältige Programm, unter anderem mit Sängerin Soffie bietet für alle Musikfans etwas. Besonders attraktiv an dem Festival ist, dass Getränke im Ticketpreis enthalten sind.

Wann: 8. bis 11. Juni

Wo: Liebenau (LK Kassel)

Auf der Bühne: Soffie, Duschparty, Arkaden u.a.

Preise: 90 Euro für das gesamte Wochenende (Getränke sind inklusive)

Festival-Homepage: Keine Panik Festival