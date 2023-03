Drei Wochen dauern die Osterferien in diesem Jahr. Genug Zeit für einen Ausflug, zum Beispiel aufs Land. Wir haben Vorschläge für Museumsbesuche und Veranstaltungen jenseits der großen Häuser.

Die Osterferien stehen vor der Tür und in diesem Jahr müssen drei Wochen schulfreie Zeit überbrückt werden. Hier gibt es sieben Vorschläge, für die sich ein Ausflug ins ländlichere Hessen lohnt.

Märchenfiguren in Bad Sooden-Allendorf treffen

Es war einmal vor langer, langer Zeit - mit diesen Worten beginnen Geschichten, die Generationen begleitet haben und bis heute Erwachsene und Kinder begeistern. Während der Märchenwoche in Bad Sooden-Allendorf (Werra-Meißner) kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.

Auf dem Programm stehen ein Festumzug mit Märchenfiguren, Theaterstücke, Lesungen, Spiele, Märkte und ein Feuerwerk vor Fachwerkkulisse. Wer mag, kann ein Bienenhotel basteln oder an einem Laternenumzug teilnehmen. Besonders prominent sind bei der 27. Auflage des Fests die Grimm’schen Figuren Frau Holle, Gold- und Pechmarie vertreten. Jeden Tag schüttelt das Trio aus dem Söder Tor die Betten aus.

Weitere Informationen Wann: 9. bis 16. April

Wo: an verschiedenen Orten in Bad Sooden-Allendorf

Weitere Informationen: Das Programm finden Sie hier als pdf. Ende der weiteren Informationen

Den Zwergenaufstand in Hofheim proben

"Die riesige Welt der Zwerge" ist Thema im Stadtmuseum Hofheim. Bild © Stadtmuseum Hofheim

Apropos Märchen: Hinter den Bergen bei den sieben Zwergen führt Schneewittchen bekanntlich den Haushalt, doch um sie soll es in Hofheim (Main-Taunus) nicht gehen. Die Ausstellung "Die riesige Welt der Zwerge. Zwerge in Kunst und Literatur" ist allein ihren Mützen-tragenden Kollegen gewidmet.

Von niedrigschwellig im Vorgarten bis hochkulturig bei Homer finden sich Zwerge aller Arten im Hofheimer Stadtmuseum. Besuchende verlassen die Schau mit dem Wissen: Hinter der populären Märchenfigur steckt noch so viel mehr. Und wer sich nicht trennen kann, gestaltet in einem Workshop einfach seinen eigenen Gartenzwerg.

Weitere Informationen Wann: bis 18. Juni

Wo: Stadtmuseum Hofheim am Taunus

Preis: Der Eintritt in die Sonderausstellung kostet 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Ende der weiteren Informationen

Hasenspuren in Fulda verfolgen

Der Hase ist der Star in der Kinderakademie Fulda. Bild © picture-alliance/dpa

Was kann ein Feldhase sehen? Und wie ist es, Haken zu schlagen? In der Kinderakademie in Fulda kann man das selbst ausprobieren. Die Ausstellung "Hasenspuren" zeigt die Natur- und Kulturgeschichte des Hasen auf und vermittelt seine Lebensweise. Hasenspuren führen kleine und große Besucher durch das Museum. Im Kaninchenhaus wartet außerdem eine besondere Überraschung: Dort leben die zahmen Verwandten des Feldhasen.

Weitere Informationen Wann: bis zum 23. April, Karfreitag geschlossen

Wo: Kinderakademie Fulda

Preis: Ein Ausstellungsbesuch kostet 8 Euro. Ende der weiteren Informationen

Das Pappmaché feiern in Büdingen

Dieses Ostergespann ist aus Pappmaché gefertigt. Bild © Manufaktur MAROLIN®

Pappmaché ist ein alter Werkstoff, der heute wieder sehr aktuell ist - nicht nur beim Basteln im Kindergarten. Eine Ausstellung im Heuson-Museum in Büdingen (Main-Kinzig) zeigt, was man mit der Pampe aus Papierfasern, Wasser und Leim alles machen kann. Im 18. und 19. Jahrhundert imitierten beispielsweise Kunsthandwerker mit dem Material teure Gesteinssorten, edle Metalle und Hölzer, Porzellane oder Stuck. Die Firma Adt produzierte ab Mitte des 18. Jahrhunderts Gebrauchsgüter aus dem Material und wurde sogar Weltmarktführer. Der Firmensitz wurde 1920 ins benachbarte Wächtersbach verlegt und war in Spitzenzeiten der größte Arbeitgeber in der Stadt.

Neben den Exponaten aus den vergangenen Jahrhunderten sind auch moderne Pappmaché-Produkte und die Arbeiten zeitgenössischer Künstler zu sehen.

Weitere Informationen Wann: bis 7. April 2024

Wo: Heuson-Museum in Büdingen , Rathausgasse 6

Preis: Der Eintritt ist kostenlos Ende der weiteren Informationen

Schauspielführungen im Hessenpark Neu-Anspach

Schauspielerinnen und Schauspieler erzählen im Hessenpark aus alten Zeiten. Bild © Hessenpark

Eintauchen in das ländliche Hessen der vergangenen Jahrhunderte - das kann man das ganze Jahr auf dem weitläufigen Gelände des Hessenparks in Neu-Anspach (Hochtaunus). In der letzten Woche der Osterferien gibt es eine besondere Zugabe: Bei Schauspielführungen kann man sich zum Beispiel von einer Hausfrau aus Mittelhessen erzählen lassen, wie sie in den 1950er Jahren "das bisschen Haushalt" stemmte.

Oder man folgt Rudi, dem Landbriefträger, auf seiner Runde durch die Dörfer. Er berichtet zum Beispiel, wie die stetige Modernisierung der Deutschen Bundespost die Postboten auf dem Land zusehends überflüssig macht.

Das ganze Osterferienprogramm mit zahlreichen Mitmach-Aktionen gibt es hier.

Weitere Informationen Wann: von 17. bis 23. April

Wo: Freilichtmuseum Hessenpark, Neu-Anspach

Preis: Erwachsene zahlen für ein Ticket für den Hessenpark 11 Euro, Kinder ab sechs Jahren 1 Euro. Die Schauspielführungen sind im Eintritt inklusive. Ende der weiteren Informationen

Überdacht auf Wolken gucken in Bad Homburg

Audiobeitrag Audio Ausstellung im Sinclair-Haus: "Wolken. Von Gerhard Richter bis zur Cloud" Audio Bild © hr Ende des Audiobeitrags

Wolken malen kann jedes Kind - was nicht bedeutet, dass das Motiv nicht auch Profi-Künstlerinnen und -künstler fasziniert. Die Ausstellung "Wolken" im Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg (Hochtaunus) lässt 14 Künstlerinnen und Künstler in den Himmel schauen. Gezeigt werden zum Beispiel die Wolkenbilder von Gerhard Richter, aber auch Internet-basierte Cloud Art.

Weitere Informationen Wann: bis zum 13. August

Wo: Museum Sinclair-Haus in Bad Homburg

Preis: Der Eintritt kostet 6 Euro, ermäßigt 4 Euro Ende der weiteren Informationen

Tricks enttarnen im Kloster Eberbach

In der Ausstellung kann man z.B. "anamorphotische Bilder" machen, die dem Gehirn eine Raumtiefe vorgaukeln. Bild © Sven Moschitz

Von schiefer Ebene bis Spiegelzimmer: In der ehemaligen Zisterzienserabtei in Eltville (Rheingau-Taunus) werden die Geheimnisse hinter optischen Täuschungen gelüftet. Die Ausstellung "Vertrickst" zeigt an mehr als 100 Exponaten die Anfänge der Wahrnehmungsforschung und innovative Techniken wie Augmented Reality. In Workshops können außerdem eigene Kaleidoskope und Origami-Objekte gebastelt werden.

Weitere Informationen Wann: bis 3. September

Wo: Kloster Eberbach in Eltville am Rhein

Preis: Ein Familienticket (für 2 Erwachsene und ihre Kinder) kostet 35 Euro Ende der weiteren Informationen