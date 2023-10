Leere Schabbat-Tischtafel erinnert an Geisel

Auf dem Römerberg in Frankfurt werden heute 222 Stühle aufgestellt, sie sollen die Geiselopfer des Terrorangriffs der Hamas symbolisieren. Die Jüdische Gemeinde Frankfurt will mit der Installation auf die Situation der entführten Menschen aufmerksam machen. Jüdinnen und Juden in aller Welt feiern am Freitagabend den Eingang des Ruhetags Schabbat mit einem Abendessen mit Freunden und Familienangehörigen.

"Seit den Hamas-Terrorangriffen auf Israel am 7. Oktober 2023 stehen die Schabbat-Tafeln weltweit im Zeichen der Trauer um die Ermordeten und der Sorge um Familie und Freunde in Israel. Vor allem aber gelten die Gedanken der jüdischen Gemeinschaft den zahlreichen Entführten", schreibt die Jüdische Gemeinde. Die Tafel mit den leeren Stühlen auf dem Römerberg soll von 15 bis 20 Uhr stehen. Es ist die erste Solidaritätsaktion dieser Art in Deutschland.