Wetter: Bis zu 32 Grad

Es geht so weiter wie gestern: Es ist heiß in Hessen, besonders im Süden und im Rhein-Main-Gebiet. Höchstwerte von 26 Grad an der Werra und 32 Grad im Ried werden erwartet. Nur im Norden und Osten sind die Wolken vorübergehend zahlreicher, weiß die hr-Wetterredaktion. Dort kann es vereinzelt auch Schauer geben. Ansonsten gibt es heute Sonne satt.

Für Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt, Offenbach und die Kreise Main-Taunus, Darmstadt-Dieburg, Offenbach, Groß-Gerau, Odenwald und Bergstraße warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch heute wieder bis abends vor einer starken Wärmebelastung. Geben Sie auf sich Acht!

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Helfen kann Wasser trinken, sich in kühlen Innenräumen aufzuhalten - oder sich kühle Orte in der Natur zu suchen. hessenschau.de-Nutzerin Inge Ludwig war zum Beispiel im Wald in Lorsch (Bergstraße) unterwegs, um der Hitze zu entfliehen.