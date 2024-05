Tierisch Glück gehabt – Schildkröte überquert Autobahn

Ein grüner Panzer auf der Autobahn – klingt nach Mario Kart, ist aber am Sonntagmorgen auf der A661 genau so passiert. In Höhe der Anschlussstelle Frankfurt-Heddernheim überquerte eine Schildkröte todesmutig mindestens drei Fahrstreifen, bis sie von einem aufmerksamen Passanten auf dem Standstreifen unverletzt eingefangen und an die Polizei übergeben wurde.

Wie viele Autos die Schildkröte letztendlich überlebt hat, darüber können die Polizeibeamten nur mutmaßen, heißt es in ihrer Pressemitteilung von gestern. Kein Wunder also, dass sie dem Tier den Namen "Lucky" gegeben haben, bevor sie die Schildkröte in ein örtliches Tierheim brachten.