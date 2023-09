Wie Wohnungslose an der Landtagswahl teilnehmen können

Wohnungslose Menschen können sich noch bis Mitte September in die Wählerverzeichnisse eintragen lassen, um an der Landtagswahl teilzunehmen. "Es ist von großer Bedeutung, dass Menschen ohne festen Wohnsitz ihr Wahlrecht aktiv ausüben", sagte Werena Rosenke, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAG W). So hätten die Entscheidungen der Landesparlamente unmittelbare Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche der Betroffenen.

Zur Landtagswahl am 8. Oktober sind schätzungsweise rund 4,3 Millionen Menschen in Hessen aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Teilnehmen können deutsche Staatsbürger, die am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz im Bundesland haben. Wahlberechtigt sei bei den genannten Bedingungen aber auch, "wer keinen Wohnsitz, aber seit mindestens sechs Wochen vor dem Wahltag seinen dauernden Aufenthalt im Lande Hessen hat", heißt es etwa bei der Stadt Frankfurt. Dafür ist jedoch ein Eintrag ins Wählerverzeichnis erforderlich.