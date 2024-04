Dämpfer für die Huskies

Wir blicken kurz auf den Sport und in Richtung Nordhessen: Die Kassel Huskies, die unbedingt in die DEL aufsteigen wollen, haben am Montagabend einen weiteren Schritt in Richtung DEL2-Finale verpasst. Die Schlittenhunde, wie sie von Experten und Nicht-Experten genannt werden, verloren das dritte Spiel der Halbfinal-Serie gegen Kaufbeuren mit 2:3 in der Overtime, wie die Verlängerung von Experten und Nicht-Experten genannt wird. Besonders bitter: Die Huskies, die in der Best-of-Seven-Serie weiter mit 2:1 in Führung liegen, verspielten vor heimischer Kulisse ein vermeintlich sicheres 2:0. Weiter geht's schon am Mittwoch.