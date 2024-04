"Kassel"-Airbus hat Geburtstag

Wenn schon keinen (richtigen) Flughafen, dann aber zumindest ein echtes Flugzeug: Ein Lufthansa-Airbus A330-300, der auf den Namen "Kassel" getauft wurde, feiert sein zehnjähriges Jubiläum. Während vom Kassel-Airport eher sporadisch mal ein Flieger abhebt, kommt die in München stationierte "Kassel" weit herum in der Welt: Gestern zum Beispiel war der Airbus in Bahrain am Persischen Golf, davor in Seattle in den USA, dann in Frankfurt und in Riad in Saudi-Arabien. Glückwunsch auch von mir.