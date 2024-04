Sommersemester in Hessen startet

Nicht nur die Schüler in Hessen und ihre Eltern müssen heute wieder los, auch für die Studierenden beginnt an den Unis in Hessen heute die Vorlesungszeit: Neben alt eingessenenen Studierenden starten heute auch viele Studienanfänger ins neue Semester.

An der Frankfurter Goethe-Uni beginnen zum Sommersemester 2.600 Menschen ein neues Studium, an der Philipps-Uni in Marburg rund 2.200 Menschen und die Uni in Kassel zählt 800 Erstsemester. Anders als im Wintersemester beginnen zum Sommersemester deutlich weniger Studiengänge, sodass die Zahl der Erstsemester im Frühjahr deutlich geringer ist. Offiziell gestartet ist das Semester bereits am 1. April.