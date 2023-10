IG Metall wählt neuen Vorstand in Frankfurt

Die IG Metall wählt heute bei dem Gewerkschaftstag in Frankfurt einen neuen Vorstand. Die bisherige Zweite Vorsitzende Christiane Benner tritt als erste Frau in der mehr als 130-jährigen Geschichte der Gewerkschaft für den Chefposten an. Der bisherige Vorsitzende Jörg Hofmann tritt aus Altersgründen nicht noch einmal an. Wer ist die Frau, die die erste IG-Metall-Chefin werden könnte? Ein Porträt über eine Frau mit vielen Stationen in Hessen.