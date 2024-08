Schreckschüsse in Bank - Streit eskaliert

Schreck gestern in Wiesbaden: Dort hat ein 86-Jähriger in einer Bank eine Pistole gezogen und abgefeuert. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe, wie sich schnell herausstellte. Die Polizei teilte mit, der Mann sei zusammen mit seiner Pflegekraft an einen Geldautomaten gegangen, um dort Geld abzuheben. Ein 62-jähriger Bankkunde wollte dasselbe tun und ging - in der Annahme, der andere Mann sei fertig - dicht an ihm vorbei. Empört über dieses Verhalten begann der 86-Jährige einen Streit und zog plötzlich die Waffe. Er feuerte in die Luft. Sein Kontrahent klagte anschließend über Schmerzen im Gesicht und an den Ohren. Polizisten nahmen dem älteren Mann die Waffe weg und nahmen ihn fest.