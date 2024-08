Schweinepest: Zahl der betroffenen Betriebe "sehr ungewöhnlich"

Noch einmal zurück zur Schweinepest. Über die habe ich ja heute zwischen den ganzen Unwettermeldungen auch schon berichtet.

Gestern Abend wurde Christa Kühn, die Präsidentin des Friedrich-Loeffler-Instituts, das für die Eindämmung von Tierseuchen zuständig ist, dazu in der hessenschau interviewt. Sie sagt, die schnelle Ausbreitung der Schweinepest in den Mastbetrieben in Südhessen habe eine neue Dimension. Ungewöhnlich sei, dass "innerhalb einer begrenzten Region in sehr kurzer Zeit so viele Hausschweinbestände infiziert werden, von denen wir eigentlich sagen, wir wissen nicht, wo die Quelle ist". In Europa sei das in der Form noch nicht vorgekommen.

Üblicherweise werde das Virus übertragen, indem infizierte Wildschweine in ein Gebiet einwandern. Das könne für den ersten Fall in Hessen aber mit Sicherheit ausgeschlossen werden, sagte Kühn. Grund für die Infektionen seien mutmaßlich kontaminierte Lebensmittel wie Wurst oder Fleischprodukte, die nicht ordentlich entsorgt wurden, sodass sich das Virus dann unter Wildschweinen ausbreitete.