Wegen Dreharbeiten: Sperrungen in Marburg

In Marburg heißt es heute: "Uuuuund Action". Der Film "Silent Friend" wird gedreht, was einerseits spannend ist, andererseits aber auch zu Verkehrsbehinderungen führt. Der fließende Verkehr soll laut Straßenverkehrsbehörde aber "so wenig wie möglich" beeinträchtigt werden. Die meisten Dreharbeiten finden in der Oberstadt statt, mithilfe von Fünf-Minuten-Sperrungen soll dort der Verkehr so gut es geht aber im Intervall-Modus fließen. Kleine Vorwarnung schon jetzt: Auch am 7. und 8. Mai wird in Marburg gedreht. Im Bereich Pilgrimstein kommt es noch an weiteren Tagen zu kürzeren Behinderungen.