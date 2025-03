Ein Feuer in London wirkt sich auch auf Hessen aus und es gab gleich mehrere Festnahmen in Melsungen und Frankfurt. Das und mehr gibt es in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Dies ist die erste Ausgabe von "Hessen am Abend" in diesem Jahr, die ich bei offener Balkontür im T-Shirt für Sie schreibe. Was ich damit sagen will: Es war heute wie versprochen ordentlich warm.

Das Wochenende und auch der Anfang der kommenden Woche können da leider nicht ganz mithalten. Vergessen Sie vor allen Dingen Ihren Regenschirm nicht, wenn Sie rausgehen! Hier geht es jetzt aber nicht um Regenwolken, sondern um diese Themen:

Wieder ein Promi in Hessen

Über einen Mangel an Prominenten können wir uns in Hessen in dieser Woche wirklich nicht beklagen: Erst war unser Bundespräsident in Stadtallendorf, und jetzt ist Priscilla Presley in Bad Nauheim. Sie wissen schon, wegen Elvis Presley und so.

Das Europäische Elvis Festival ist zwar erst im August, aber Freitag- und Samstagabend gibt es im Jugendstil-Theater "An intimate evening with Priscilla Presley". Ich werde allerdings nicht müde zu betonen, dass Bad Nauheim generell ein sehr schöner Ort ist, der auch ohne Frau Presley einen Besuch wert ist. Ein Foto mit der Elvis-Statue auf der Brücke gibt es - im Gegensatz zu den gar nicht mal so günstigen Eintrittskarten für die Veranstaltung - dann sogar gratis dazu.

Unsere heutige Momentaufnahme zeigt uns einen Ort, der ähnlich idyllisch ist wie Bad Nauheim, nämlich den Palmengarten in Frankfurt. Die Glaskugel gehört dort aber nicht zur Standardausstattung, sondern zu hessenschau.de-Nutzer Detlef Handloser aus Bad Vilbel.

Idylle im Palmengarten Frankfurt. Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzer Detlef Handloser aus Bad Vilbel geschickt. Bild © Detlef Handloser

16-Jähriger nach E-Scooter-Wurf auf Polizeiauto festgenommen

In der Silvesternacht wurde in Frankfurt ein 30 Kilogramm schwerer Elektroroller von mehreren Personen von einer Brücke in der Nähe des Nordwestzentrums gezielt auf einen Streifenwagen geworfen. Der E-Scooter traf das Fahrzeug an der Windschutzscheibe und am Dach, die Insassen wurden dabei verletzt.

Neben dem E-Scooter wurden auch Knallkörper, ein Fahrrad und weitere Gegenstände von der Brücke geworfen. Die Polizei stufte den Angriff als versuchten Mord ein.

Nach dem Beschuldigten hatte die Polizei seit Ende Januar mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Ende Februar hatte es bereits eine Festnahme in dem Fall gegeben. Damals wurde ein 19-jähriger Mann festgenommen.

Nun konnte die Staatsanwaltschaft einen weiteren Ermittlungserfolg vermelden: Die Polizei habe am Donnerstag einen 16-Jährigen festgenommen, hieß es in einer Mitteilung.

Londoner Flughafen Heathrow dicht: Alle Frankfurt-Flüge annulliert

Der Instagram-Account von BBC London ist heute ziemlich monothematisch. Aber das wäre der hessenschau-Account wohl auch, wenn so etwas in Frankfurt passiert wäre: In der vergangenen Nacht brannte ein Umspannwerk im Westen Londons, was zu Stromausfällen führte.

Und zwar nicht nur in 62.000 Häusern und Wohnungen, sondern auch auf einem der wichtigsten Flughäfen Europas: Heathrow. Seitdem geht dort nichts mehr.

Tausende Passagiere strandeten, zahlreiche Flugzeuge mussten umkehren oder auf andere Flughäfen ausweichen. Teilweise landeten die Flugzeuge sogar in ganz anderen Ländern als geplant: Einige Maschinen, die eigentlich nach Heathrow wollten, landeten stattdessen in Frankfurt.