Geschockte Schockanrufer und aufatmende Autofahrer

Die Polizei schnappt zwei mutmaßliche "Schockanruf"-Betrüger, die Kasseler A49-Südtangente ist ab Samstag wieder frei und die Uniklinik Frankfurt hat aus gutem Grund einen Hörssal umbenannt. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Ich würde Ihnen an dieser Stelle jetzt gerne einen Narrhallamarsch vorspielen, doch das geht technisch nicht. Deswegen beschränke ich mich auf: Herzlich willkommen zu Hessen am (Dienstag-)Abend! Heute mit diesen Themen:

Das Finale der närrischen Saison

Während ich diese Zeilen schreibe, kann man einige meiner Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt-Heddernheim vor der Kneipe "Bei Susanne" antreffen. Das klingt fragwürdiger, als es ist, denn heute findet der Fastnachtsumzug in "Klaas Paris" statt und dementsprechend trifft man sich dort - es sei denn, man muss arbeiten, denn irgendjemand muss ja zum Beispiel diesen Newsletter für Sie schreiben.

So sah es 2024 aus: Fastnachtsumzug in Klaa Paris in Frankfurt-Heddernheim. Bild © Christian Albrecht (hr)

Und damit neigt sich die diesjährige fünfte Jahreszeit unaufhaltsam ihrem Ende zu. Sie wissen ja: Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei. Dann verschwinden die Feenkostüme wieder im Schrank, aus Asterix und Obelix werden wieder ganz normale Hessen und die Karnevalswagen werden in irgendeiner dunklen Lagerhalle abgedeckt, damit sie bis zum nächsten Jahr nicht zu sehr verstauben.

Aber noch ist es nicht so weit und deshalb habe ich hier noch einen kleinen musikalischen Leckerbissen für Ihren Faschingsdienstag .

Und natürlich eine Momentaufnahme aus Gießen, die überhaupt nicht nach Fasching aussieht, dafür aber nach Frühling. An der Lahn lässt es sich bei diesem Wetter aber auch wirklich sehr gut aushalten.

"Spaziergang in der Mittagspause in Gießen an der Lahn: Die Winterlinge strahlen mit der Sonne um die Wette." Das Foto hat uns hessenschau.de-Nutzerin Cornelia Eltzner aus Storndorf im Vogelsbergkreis geschickt. Bild © Cornelia Eltzner

Zwei mutmaßliche "Schockanruf"-Betrüger festgenommen

Der so genannte Enkeltrick wird leider nicht alt und Betrüger machen damit immer noch viel Geld. Zum Glück gelingt es der Polizei immer wieder, einige von ihnen aus dem Verkehr zu ziehen.

Zwei mutmaßliche Mitglieder einer solchen Bande hat die Polizei in der vergangenen Woche festgenommen: Eine 17-Jährige aus Frankfurt und ein 44-Jähriger aus Krefeld. Beide stehen im Verdacht, als Abholer von Beute tätig gewesen zu sein.

Dem 44-Jährigen wurde eine 88-Jährige aus Hanau zum Verhängnis, die den Betrugsversuch erkannte und die Polizei verständigte. Der Beschuldigte fuhr mit einem weiteren Abholer zum Übergabeort, der nach der Übergabe von Polizeibeamten festgenommen wurde. Dem 44-Jährigen gelang dabei zunächst die Flucht. Nun wurde er aber doch noch gefasst. Der mutmaßliche Schockanruf-Betrüger dürfte ziemlich geschockt gewesen sein.

Kasseler A49-Südtangente ab Samstag wieder frei

Seit Mai 2023 ist die Südtangente von Kassel in Richtung Marburg gesperrt, und die Bewohner des Kasseler Stadtteils Oberzwehren sind leicht genervt, weil viele Autofahrer durch ihren Ort fahren statt über die Autobahn.

Doch damit ist ab Samstag Schluss: Die Sanierung der Fahrbahn, einer Brücke und der Leitplanken ist abgeschlossen und der Verkehr auf der A49 kann wieder in beide Richtungen rollen.

Audiobeitrag Bild © dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Eigentlich sollte es schon vor drei Monaten soweit sein, doch die Arbeiten an den Leitplanken dauerten länger als geplant. Dafür sind sie jetzt stabiler als vorher und damit sicherer.

Auf der A44 und der A7 wird es hingegen voraussichtlich noch zwei Wochen dauern, bis alles wieder frei ist. Dort wird noch an den Fahrbahnmarkierungen gearbeitet, so dass sich die Verkehrsführung von Tag zu Tag ändern kann.

Uniklinik Frankfurt tilgt Namen von Arzt mit NS-Vergangenheit

Der 1950 in Frankfurt verstorbene Internist Professor Franz Volhard galt einst als medizinisches Vorbild. Dann wurde bekannt, dass Volhard einem Arzt die Fortsetzung von NS-Verbrechen ermöglicht hatte.

Als Konsequenz hat das Universitätsklinikum Frankfurt jetzt einen nach Volhard benannten Hörsaal in "Hörsaal 22:2" umbenannt und seine Büste daraus entfernt, wie das Haus mitteilte. Grund sei "eine Neubewertung der ethischen Auffassungen Volhards".

Für die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie (DGfN), die Nierenheilkundler, waren die Erkenntnisse über Volhards Verhalten bereits 2023 Anlass, sich von ihm zu distanzieren: Ihre beiden höchsten Auszeichnungen, die bis dahin "Franz-Volhard-Medaille" und "Franz-Volhard-Preis" hießen, erhielten neue Namen.

Weitere Themen auf hessenschau.de

Der Langener Brillenglashersteller Optovision streicht zwei Drittel seiner Stellen. Die Produktion soll nach 45 Jahren in Langen (Offenbach) nach Tschechien und Thailand verlagert werden. Rund 230 der 360 hessischen Arbeitsplätze sollen wegfallen. Viele Mitarbeiter - darunter Ehepaare und ganze Familien - wissen nun nicht, wie es mit ihnen weitergehen soll.

Die Firmenzentrale von Optovision in Langen Bild © Optovision

In Wiesbaden jagt eine Wahl die nächste: Zwei Wochen nach der Bundestagswahl steht am 9. März die OB-Wahl an. Wer will ins Rathaus? Bis wann ist die Briefwahl möglich? Und wie wahrscheinlich ist eine Stichwahl? Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es von meiner Kollegin Pia Stenner.

Weil er seine Ehefrau tötete, muss ein Mann zehn Jahre in Haft. Eine Erklärung für seine Tat hat niemand, auch nicht er selbst. Der Richter sprach angesichts des massiven Übergriffs von einer "Übertötung": Der Mann aus Mühlheim (Offenbach) hatte seine 69 Jahre alte Ehefrau mit mehr als 50 Messerstichen getötet.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Die USA haben ihre Militärhilfen für die Ukraine ausgesetzt . Militärexperte Frank Sauer erklärt auf tagesschau.de, was damit wegfällt, wie lange die Ukraine noch durchhalten kann - und was das für den Rest Europas bedeutet. Spoiler: Nichts Gutes.