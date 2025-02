Tödliche Schüsse in Wiesbaden und Kritik an Uni-Klinik in Marburg

Externer Inhalt

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video) . Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters.

An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video) . Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen .

Eigentlich wollten wir ja verhindern, dass die 1,5-Grad-Schwelle überschritten wird. Das ist uns aber wohl nicht gelungen: 2024 lag die Erderwärmung 1,5 Grad über dem vorindustriellen Niveau, und laut einer neuen Studie des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig könnte es sich dabei nicht um ein einmaliges Ereignis, sondern um einen langfristigen Trend handeln. Bei schnellem Handeln könnte die Erderwärmung noch bei 1,5 Grad stabilisiert werden, so die Forscher. Ohne schnelles Handeln könnte sich die Situation allerdings weiter verschärfen - mit entsprechenden Folgen .

Positive Nachrichten gibt es von Papst Franziskus: Dieser liegt seit Tagen wegen einer beidseitigen Lungenentzündung im Krankenhaus, befindet sich inzwischen aber laut Vatikan auf dem Weg der Besserung. Er könne selbstständig atmen und die Blutwerte zeigten "eine leichte Verbesserung". Was übrigens passiert, wenn Papst Franziskus länger oder gar dauerhaft ausfallen sollte, erklärt dieser Artikel der tagesschau .

Birkenstock hatte drei Unternehmen verklagt, weil deren Schuhe ihren ähnlich sehen. Die Begründung: Bei Birkenstock-Sandalen handelt es sich nach Ansicht des Modeunternehmens um geschützte Werke der angewandten Kunst. Das sah der Bundesgerichtshof (BGH) heute anders.

Externer Inhalt

Externen Inhalt von ARD Mediathek (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von ARD Mediathek (Video) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von ARD Mediathek (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. ARD Mediathek (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Streaming-Tipps: Eine Königin, ein Camper und zwei Live-Konzerte

Heute gibt es eine Serie für alle Fans von Königshäusern und Liebesgeschichten: "Máxima" erzählt die Geschichte der niederländischen Königin Máxima, die eigentlich in Buenos Aires in Argentinien geboren wurde, dann aber in Sevilla den späteren König der Niederlande Willem-Alexander kennenlernte und heute als Königin in Den Haag lebt. Das war quasi die Kurzfassung - viel ausführlicher und mit Herzschmerz, Drama und allem, was zu solchen Geschichten dazugehört, ist das Ganze in der ZDF-Mediathek zu sehen.

Ich bin ja bekennender Fan der Sendung "Der Camping Check" meines Kollegen Friso Richter (Grüße!) und möchte Ihnen daher die aktuelle Folge ans Herz legen, in der Friso nicht nur auf einer Caravan-Messe unterwegs war, sondern auch einen ganz besonderen Campingplatz besucht hat, auf dem es neben jeder Menge Zirkuswagen auch noch seltene Schafe und Esel gibt. Schon allein wegen der Esel würde ich da hinfahren...

Seit einiger Zeit ist es schwer angesagt, mit einst erfolgreichen Alben noch einmal auf Jubiläumstournee zu gehen. Die irische Band "The Corrs" zum Beispiel tourt gerade mit ihrem Album "Talk on Corners" (das Album erschien 1997), die französische Band Air feierte das Jubiläum ihres Albums "Moon Safari" (erschienen 1998) ebenfalls mit einer Tour, die Österreicher Kruder & Dorfmeister waren vergangene Woche mit ihrem Album "The K&D Sessions" (ebenfalls 1998) in der Alten Oper in Frankfurt zu Gast und auch Moby nutzte den 25. Geburtstag seines Albums "Play" für eine Tour. Arte sei Dank gibt es heute deswegen gleich zwei Konzerte: Nämlich einmal Air in der Royal Albert Hall in London und Moby im Sportpaleis in Antwerpen .

Eins noch ...

Nun noch kurz zu den Wahlen: Briefwähler sollten ihre Wahlunterlagen noch heute in den Briefkasten werfen oder noch vor der Wahl direkt bei ihrem Wahlamt abgeben. Denn geht der Wahlbrief erst nach dem Wahlsonntag beim Wahlamt ein, wird die Stimme bei der Bundestagswahl nicht berücksichtigt. Das heißt: Sie zählt dann nicht mehr.

Und egal, wie weit der Weg zum Wahllokal ist: Ich wette, niemand von Ihnen muss dafür so weit fahren wie Bettina und Paul, deren Einsatz für die Teilnahme an der Bundestagswahl geradezu vorbildlich ist.

Externer Inhalt Externen Inhalt von YouTube (Video) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von YouTube (Video) zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von YouTube (Video). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. YouTube (Video)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend - ob mit Fasching oder ohne. Bis morgen! Ihr Sven-Oliver Schibat (findet es gut, dass diese Feuerwehrleute so aufmerksam waren - Link führt zu Instagram) Sven-Oliver Schibat Bild © hr/Jan-Niclas Grömling Formular Hessen am Abend - Der hessenschau-Newsletter Hier können Sie sich für Hessen am Abend anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbestellen. Hier erfahren Sie mehr. E-Mail* Ich bin damit einverstanden, dass der hr die von mir im vorstehenden Formular angegebenen personenbezogenen Daten für den Zweck der Kontaktaufnahme zum Newsletterversand verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt, es sei denn, es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. Unsere Datenschutzerklärung mit sämtlichen Informationen gemäß Art 13 DSGVO zur Datenverarbeitung durch den hr und zu Ihren Rechten können Sie unter Datenschutzerklärung einsehen. Den Datenschutzbeauftragten des hr erreichen Sie unter datenschutz@hr.de* * Pflichtfeld Zurücksetzen Vielen Dank für Ihre Anmeldung. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail an die von Ihnen angegebene Adresse. Erst nach einem Klick auf den darin enthaltenen Bestätigungslink erhalten Sie unseren Newsletter. Zurück zum Formular Das hat leider nicht geklappt! Aufgrund eines technischen Fehlers können wir derzeit Ihre Anfrage nicht bearbeiten. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Zurück zum Formular Sie haben den Newsletter bereits abonniert. Sollten Sie ihr Abonnement kündigen oder verwalten wollen, können Sie dies hier tun. Zurück zum Formular Ende des Formulars