Festnahme nach TV-Hinweis, Millionen Insekten und ein Weltrekord in luftiger Höhe

TV-Fahndung führt zu Erfolg, Gießen steigt groß ins Insektengeschäft ein und in Willingen gab es heute einen neuen Weltrekord. Das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Neun Grad Außentemperatur zeigt mein Thermometer derzeit in Frankfurt an, aber wer morgen früh auf Hessens Straßen unterwegs ist, sollte trotzdem aufpassen: Es droht nämlich überfrierende Nässe.

Heute Nacht soll es zunächst regnen, dann aber aufklaren. Und wir wissen ja: Wenn die Wolken weg sind, ist auch die Wärme weg - und dann kann es glatt werden.

Tagsüber kann es zwar wieder bis zu sechs Grad warm werden, aber das bringt uns im morgendlichen Berufsverkehr noch nichts. Also: Morgen früh gut aufpassen!

Dass in der Theobald-Ziegler-Schule in Frankfurt-Eckenheim morgen nicht viel los sein wird, hat allerdings nichts mit Glatteis zu tun, sondern damit, dass der reguläre Unterricht wegen der aktuellen Grippewelle eingestellt wurde. Von 350 Schülerinnen und Schülern sind derzeit 150 erkrankt, von den Lehrkräften ist nur noch ein Drittel im Einsatz.

Bis Ende der Woche wird es daher nur eine Notbetreuung geben. Auch an anderen hessischen Schulen wirkt sich die Grippewelle auf den Unterricht aus.

Wie es mit der Grippewelle in Braunfels derzeit aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen, aber zumindest diese beiden Schwäne in unserer heutigen Momentaufnahme machen einen recht munteren Eindruck.

"Gestern in Braunfels bei schönem Wetter - ein Pärchen Trauerschwäne." Das Foto hat hessenschau.de-Nutzer Henry Nousch aus Löhnberg mit seiner Kamera aufgenommen. Bild © Henry Nousch

Festnahme nach TV-Fahndung am Frankfurter Hauptbahnhof

In der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" vom 22. Januar ging es um einen Mann, der in 15 Jahren fast 150 Straftaten in Deutschland und auf Mallorca begangen haben soll.

Ein Fahrgast einer Frankfurter S-Bahn hatte die Sendung vermutlich gesehen und den Mann bei sich im Zug erkannt. Er informierte die Polizei, die den Zug stoppte und den 34 Jahre alten Verdächtigen Ronald P. festnahm.

Das kriminelle Repertoire von P. reichte von Betrug bis Diebstahl. Oft erschlich er sich unter einem seiner mindestens 56 Pseudonyme das Vertrauen seiner Opfer, um dann heimlich Geld von deren Konten abzuheben. Oder er mietete sich in Hotels und Pensionen ein und verschwand, ohne zu bezahlen.

Würmer, Fliegen, Schaben: In Gießen soll eine riesige Insektenzucht entstehen

Gießen steigt groß ins Insektengeschäft ein: Die Firma Entosolutions will dort die industrielle Zucht und Verwertung von Mehlwürmern, Soldatenfliegen und Schaben vorantreiben.

Diese sollen dann nicht nur als Proteinquelle für Futter- und Lebensmittel dienen, sondern auch zu Hochleistungsschmierstoffen, Kosmetika, Biodünger und sogar Baustoffen verarbeitet werden. Jährlich möchte man bis zu 10.000 Tonnen Insektenlarven züchten.

Dabei sollen die Insekten nicht alle an einem Ort gezüchtet werden, sondern dezentral in landwirtschaftlichen Betrieben der Umgebung. Statt Schweinen oder Hühnern könnte man dort künftig auf Schaben und Fliegen setzen. Nach 42 Tagen sollen die Insekten dann an Entosolutions gehen, wo sie weiterverarbeitet werden.

Gießen ist der erste Standort, an dem das Unternehmen dieses so genannte Hub-Konzept umsetzen will. Der Spatenstich ist für 2026 geplant.

Feuerwehrleute powern sich zu Weltrekord auf Willinger Skywalk

Bevor Willingen ab morgen wieder ganz im Zeichen des Weltcup-Skispringens steht, wurde heute noch kurz gleich nebenan ein Weltrekord aufgestellt: Vier Feuerwehrmänner und eine Feuerwehrfrau haben sich in 100 Metern Höhe 20 bis 25 Kilo Gepäck auf den Rücken geschnallt und sind damit zehn Kilometer über den Willinger Skywalk gelaufen - insgesamt 15 Mal musste die Hängebrücke dafür überquert werden.

Geplant waren dafür 75 Minuten, geschafft haben sie es in einer Stunde, einer Minute und 34 Sekunden.

Es ging aber nicht einfach nur um den Rekord, sondern um Spenden und Aufmerksamkeit für ihre wichtige Arbeit. Das gesammelte Geld geht nun an die Jugendarbeit der Feuerwehren.

Hier rasen die Feuerwehrleute über den Willinger Skywalk Video Eine Stunde, eine Minute und 34 Sekunden: So lang haben die fünf Feuerwehrleute gebraucht.

Und einen Linktipp habe ich noch für Sie: Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl ist ab dem 6. Februar online, aber es gibt noch weitere Tools, die Wählerinnen und Wählern bei der Suche nach der passenden Partei helfen können.

Neu ist in diesem Jahr der Real-O-Mat von FragDenStaat, der nicht wie der Wahl-O-Mat auf die aktuellen Wahlprogramme der Parteien schaut, sondern darauf, was die Parteien in der Vergangenheit tatsächlich schon beschlossen haben. Denn versprechen kann man viel - beim Real-O-Mat geht es eher um Taten.

Weitere Themen des Tages

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das Bundeskriminalamt haben die beiden weltweit größten Foren für Cybercrime abgeschaltet. Dort wurden Schadsoftware und kriminelle Hacking-Werkzeuge gehandelt.

Im aktuellen Tarifkonflikt bei der Deutschen Post ist es auch in Hessen zu weiteren Warnstreiks gekommen. Betroffen sind mehrere Paket- und Briefzentren.

Es ist seit fast 20 Jahren in Wiesbaden erfolgreich: das Künstlerhaus 43 - ein kleines, freies Theater in der Innenstadt. Doch die Zukunft des Theaters steht auf der Kippe. Der Stadt fehlen geeignete Räume.

Ein kurzer Blick über den Tellerrand

Gestern hat erstmals ein Antrag der Union im Bundestag mit Hilfe der AfD eine Mehrheit gefunden. SPD, Grüne und Linke zeigten sich entsetzt und auch sonst war viel Ablehnung für dieses Vorgehen zu spüren, unter anderem in einem offenen Brief, der von hunderten Prominenten unterzeichnet wurde.

Der Frankfurter Publizist Michel Friedman, der Mitte der 90er im Bundesvorstand der CDU saß, erklärte heute seinen Austritt aus der Partei. Der Mannheimer Fotograf Luigi Toscano und der Holocaust-Überlebende Albrecht Weinberg wollen deswegen sogar ihr Bundesverdienstkreuz zurückgeben .

Und noch ein CDU-Mitglied hat sich heute von CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz distanziert: Ex-Kanzlerin Angela Merkel nannte das Vorgehen von Merz "falsch".

Wo wir gerade beim Thema Politik sind: Vom Podcast "11KM" gibt es eine neue Folge aus der Reihe "K wie Kanzler". Diesmal geht es um Robert Habeck von den Grünen . Die Folgen über Friedrich Merz und Alice Weidel finden Sie ebenfalls in der ARD-Audiothek.

Jetzt noch zwei Meldungen zu ganz anderen Themen:

In Chemnitz verletzten sich zwei Personen beim Reinigen eines Abflusses im Badezimmer, nachdem sie zwei verschiedene Reinigungsmittel miteinander vermischt hatten. Es kam zu einer chemischen Reaktion und die Reiniger verpufften. Die Feuerwehr weist deshalb darauf hin, dass man niemals zwei verschiedene Produkte vermischen sollte. Oder man lässt sie gleich ganz weg, denn wie ein Test von Öko-Test gezeigt hat , ist die Wirkung oft eher überschaubar.

Die Feuerwehr weist deshalb darauf hin, dass man niemals zwei verschiedene Produkte vermischen sollte. Oder man lässt sie gleich ganz weg, denn wie ein Test von Öko-Test gezeigt , ist die Wirkung oft eher überschaubar. "Görke" ist der Name einer Droge, die meist über E-Zigaretten und Vapes konsumiert wird. Es handelt sich um ein synthetisches Cannabinoid, das ähnlich wirkt wie das aus herkömmlichem Cannabis bekannte THC - nur stärker und gefährlicher . In Bremen hat die Polizei Eltern und Jugendliche vor dem Konsum dieser Droge gewarnt.

Streaming-Tipps: Die geballte Ladung Wissen

Bei den Tipps aus der ARD-Mediathek geht es heute zunächst um "Das erstaunliche Leben der Ratten" . Diese Nager haben nicht das beste Image, dabei sind das wirklich spannende Tiere. Diese Doku bietet nach eigenen Angaben "eine wissenschaftliche Entdeckungsreise in die Welt der Ratten".

Und da die Doku nur rund 45 Minuten dauert, haben Sie danach auch noch Zeit für "Der Hype um DeepSeek" . Wer sich in den vergangenen Tagen gewundert hat, warum seine Tech-Aktien plötzlich weniger wert sind, findet in dieser Ausgabe von "NANO" die Antwort: "DeepSeek" ist so etwas wie das chinesische ChatGPT und hat ein regelrechtes Erdbeben in der Tech-Branche ausgelöst.

Wem Technik nicht so liegt: "Deutschland von oben - Ein Wintermärchen" bietet rund eine Stunde winterliche Luftaufnahmen. Und ganz nebenbei lernt man noch etwas über Eis und Schnee. Wirklich sehr schöne Bilder! Wenn es vor der Tür schon keinen Schnee gibt, dann eben im Fernsehen ...

Eins noch ...

Der Name Heinsberg erinnert sicher manchen an die Corona-Pandemie, denn der Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen galt als Corona-Epizentrum in Deutschland. Und jetzt ist Heinsberg weltweit wieder in aller Munde. Aber nicht wegen irgendeines Virus, keine Angst!

Warum jetzt ausgerechnet ein T-Shirt mit der Aufschrift "Zaun – Garten – u. Landschaftsbau Manfred Fell Heinsberg" für ungeahnte Aufmerksamkeit sorgt und was das alles mit dem Super Bowl am 9. Februar zu tun hat, erfahren Sie bei den Kolleginnen und Kollegen vom WDR .

Ich schaue mir jetzt mal das winterliche Deutschland von oben an und wünsche Ihnen einen schönen Abend!

Ihr Sven-Oliver Schibat (findet diese drei sehr beeindruckend)

