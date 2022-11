Wärmflasche in der Uni, Sitzheizung in der Kirche

Um Energie zu sparen, muss die Heizung in öffentlichen Büros runtergedreht werden. Auch in Universitäten und Kirchen ist es in diesem Winter kühler als sonst. Kreativität ist gefragt, damit es warm bleibt.

Hasset Gessese studiert im ersten Semester Medizin. In ihrem Zuhause in einem Marburger Studentenwohnpark ist die Heizung kaputt, erzählt sie. Deswegen sei es gut, dass die Universität Marburg heizt - 19 Grad sind es in den Gebäuden. So richtig warm findet sie das aber auch nicht. "Neulich musste ich meinen Schal mit in die Vorlesung nehmen, die Jacke hat nicht mehr gereicht", erzählt sie.

Ihre Kommilitonin Lilly Lamers sagt, einige Studierende würden sich an kalten Tagen für die Vorlesung eine Wärmflasche mitbringen. Gegen die Zugluft hilft die allerdings nicht. Die Uni setzt neben weniger Heizen auf bewusstes Lüften wegen Corona.

Wissenschaft braucht mehr Energie als Lehre

Die Universität Marburg hat ambitionierte Ziele beim Energiesparen, hätte beim Heizen aber noch viel mehr einsparen können: durch ein Online-Semester, ohne Lehre in Präsenz. Das sei nach zwei Jahren Corona aber keine Option gewesen, sagt Universitätspräsident Thomas Nauss.

Allein um die Forschung aufrechtzuerhalten, verbrauche die Universität etwa 65 Prozent der Energie. Und der Wissenschaftsbetrieb ruhe nie. "Bildung und Forschung leben von Präsenz und dürfen nicht eingeschränkt werden", findet Nauss. Der Unterricht in Präsenz und die Bibliothek, die bis in die Nacht geöffnet bleibt, seien auch aus sozialen Gründen wichtig.

Wären die Studierenden nicht in der Uni, müssten sie bei sich zu Hause mehr heizen, erinnert Nauss. Dadurch würden die Probleme der erhöhten Energiekosten sowie des Energieverbrauchs nur in den privaten Raum auf jede einzelne Person geschoben. Stattdessen bemühe sich die Uni darum, Veranstaltungen gemeinsam in wenige Gebäude zu verlegen, um so Energie einzusparen. In den Laboren würden beispielsweise Trockenschränke zusammengelegt. Geräte, die nicht genutzt werden, würden ausgeschaltet.

Decken verteilen und zusammenrücken

Die evangelische Kirche in Wolfhagen (Kassel) ist deutlich kühler: Zwischen 15 und 16 Grad zeigt das Thermometer während der Gottesdienste an. Frieren muss hier trotzdem niemand. Dafür sorgt Pfarrerin Anja Fülling: Sie legt Decken in der Kirche aus, das habe bisher gut funktioniert. Unter den Bänken gibt es außerdem Stromheizungen, die erst kurz vor dem Gottesdienst angemacht würden.

Bisher habe niemand gesagt, die Kälte sei ein Grund, nicht zum Gottesdienst zu kommen, sagt Fülling. Man rücke stattdessen zusammen. Um Energiekosten zu sparen, hätten sie auch schon Gottesdienste in den Wohnzimmern der Gemeindemitglieder gefeiert, erzählt Fülling, oder unter freiem Himmel.

Maximal fünf Grad im Bistum Fulda

Die evangelische Landeskirche schreibt nicht vor, wie warm es in den Kirchen maximal sein darf. Anders ist das beim katholischen Bistum Fulda, dort werden seit Anfang Oktober die Kirchen auf maximal fünf Grad geheizt. Für Gottesdienste wird hier nicht zusätzlich geheizt. So wolle man helfen, Energie zu sparen und gleichzeitig das Klima zu schützen, heißt es auf der Homepage des Bistums.

Ganz so kalt muss es in Büros nicht sein. Öffentliche Arbeitgeber sind verpflichtet, die Temperatur auf 19 Grad zu senken, in privaten Unternehmen ist das freiwillig. Vorher lag die Mindesttemperatur bei 20 Grad. Frieren müsse niemand, teilt der Hessische Industrie- und Handelskammertag mit.

Ein Sprecher der R+V Versicherung aus Wiesbaden sagt, bei ihnen würden die Büros gemeinschaftlich zusammengelegt. Einige Gebäude würden dadurch nicht mehr genutzt. Die Frankfurter Volksbank will laut Börsen-Zeitung Energie einsparen, indem Computer und andere elektronische Geräte über Nacht ausgeschaltet werden.

Wer bei der Arbeit bei 19 Grad im Büro friert, kann übrigens juristisch gesehen nicht ohne Weiteres ins Homeoffice wechseln. Stattdessen soll man sich dicker anziehen.

Frauen frieren schneller als Männer

Aus medizinischer Sicht seien 19 Grad eine gute Temperatur für den Körper, sagt der Frankfurter Mediziner Mehran-Yaschar Adili. Die Wohlfühltemperatur liege bei den meisten aber eher zwischen 20 und 27 Grad. 19 Grad könnten sich bei Männern und Frauen ganz unterschiedlich anfühlen. Dafür sorgten die Hormone, durch die unter anderem die Muskelmasse beeinflusst werde, erklärt Adili.

Die Muskelmasse beim Mann sorge dafür, dass sie "kleine Heizkraftwerke" im Körper hätten. Das führe zu einer erhöhten Wärmeproduktion des Körpers. Bei Frauen sei das aufgrund des Hormons Östrogen weniger der Fall. Zudem habe der Mann auch eine etwas dickere Haut, das schütze zusätzlich vor Kälte. Deswegen liege die Wohlfühltemperatur für Frauen meist um ein oder zwei Grad höher als bei Männern. Ungemütlich seien 19 Grad für manche vielleicht, meint Adili, krank werde man davon aber nicht.

Weitere Informationen Energiesparen ist Pflicht Wegen der Energiekrise hat die Bundesregierung zum 1. September Maßnahmen zum Energiesparen beschlossen. Die Energiesparverordnung schreibt vor, dass es in öffentlichen Arbeitsräumen wie Büros nicht mehr wärmer als 19 Grad sein darf. Für körperlich schwere Tätigkeiten sind es sogar maximal 12 Grad. Ende der weiteren Informationen