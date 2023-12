An Rhein, Lahn, Fulda, Werra, Nidda

Aufgrund von Tauwetter und Regen rechnet des Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit Hochwasser an Flüssen.

In Hessen kann es am Wochenende Hochwasser geben. Die Gewässer seien randvoll, vielerorts werde daher voraussichtlich die Meldestufe 1 und womöglich auch 2 überschritten, teilte eine Sprecherin des HLNUG am Samstagmorgen mit.

Am Abend veröffentlichte das Landesamt dann die offizielle Warnung. Sie gilt für den Hochtaunuskreis, den Main-Taunus-Kreis, in Teilen des westlichen Wetteraukreises und im nördlichen Stadtgebiet Frankfurts, dem Gebiet, wo die Nidda bis in den Main fließt.

Rheinhochwasser wie es alle fünf bis zehn Jahre vorkommt

In Lahn, Fulda und in den Zuläufen der Werra sowie den südhessischen Gewässern könne es immer voller werden. Am hessischen Rheinabschnitt könnte es demnach ab Sonntag ein Hochwasser geben, wie es alle fünf bis zehn Jahre vorkommt.

Das Hochwasser entwickele sich infolge der Niederschläge und den auftauenden Schnee aus den Hochlagen der Mittelgebirge. Auf einer Karte des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) sind alle Flusspegel in Hessen aktuell einsehbar - für alle Regionen.