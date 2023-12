Rhein, Lahn, Fulda, Werra, Nidda: Hochwasserwarnung wegen steigender Flusspegel

An Rhein, Lahn, Fulda, Werra, Nidda

Aufgrund von Tauwetter und Regen rechnet des Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mit Hochwasser an Flüssen. Besonders Mittelhessen sowie der hessische Rheinabschnitt könnten betroffen sein.

Seit Samstagnachmittag steigen hessenweit die Wasserstände. Der Grund seien "ergiebige Niederschläge und der tauende Schnee in den Hochlagen der Mittelgebirge", wie das Hessische Landesamt für Naturschutz Umwelt und Geologie (HLNUG) am Sonntagmorgen mitteilte.

Am Morgen lagen hessenweit zehn Pegel über der Meldestufe 1. Das HLNUG rechnet damit, dass im Laufe des Tages weitere Pegel die Meldestufe überschreiten, vereinzelt auch Meldestufe 2.

Rheinhochwasser wie es alle fünf bis zehn Jahre vorkommt

In Lahn, Fulda und in den Zuläufen der Werra sowie den südhessischen Gewässern könne es ebenso immer voller werden. Am hessischen Rheinabschnitt könnte es demnach ab Sonntag ein Hochwasser geben, wie es alle fünf bis zehn Jahre vorkommt - die Vorhersagen seien jedoch noch unsicher.

"Heute bleibt es weiterhin sehr unbeständig mit rascher Abfolge von Regengebieten", hieß es am Samstag vom Landesamt. Auf einer Karte des HLNUG sind alle Flusspegel in Hessen aktuell einsehbar - für alle Regionen.