Die Bundestagswahl hat begonnen – bis 18 Uhr können Sie wählen. hessenschau.de hält Sie mit Berichten, Hochrechnungen und Ergebnissen bis in die späte Nacht auf dem Laufenden. Ein Überblick.

Die Wahllokale sind geöffnet: Rund 4,3 Millionen Wahlberechtigte in Hessen sind noch bis 18 Uhr an diesem Sonntag dazu aufgerufen, ihre Stimmen bei der Bundestagswahl abzugeben. So können sie mitbestimmen, wie sich das Parlament in den nächsten vier Jahren zusammensetzt. Welches der rund 5.000 hessischen Wahllokale zuständig ist, steht auf der Wahlbenachrichtigung, die alle Wahlberechtigten von ihrer Stadt oder Gemeinde erhalten haben sollten.

Unter den Wahlberechtigten sind 180.000 junge Menschen, die erstmals an einer Bundestagswahl teilnehmen dürfen. Eine Besonderheit: Weil bei der Europawahl 2024 schon 16-Jährige wählen durften, gibt es diesmal keine klassischen Erstwähler.

Wahllokale bis 18 Uhr geöffnet

Wählen darf, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, mindestens 18 Jahre alt ist und seit mindestens drei Monaten in Deutschland lebt. Auch im Ausland lebende Deutsche sind unter bestimmten Bedingungen wahlberechtigt. Detaillierte Informationen dazu finden Sie hier .

Wenn die Wahllokale um 18 Uhr schließen, beginnt sofort das Auszählen. Direkt um 18 Uhr wird die erste bundesweite Prognose veröffentlicht, die auf Umfragen beruht. Es folgen Hochrechnungen, in die nach und nach neben den Befragungen auch die schon ausgezählten Stimmen einfließen, sodass die Zahlen im Laufe des Abends immer genauer werden.

Ergebnisse bis tief in die Nacht

Erste Ergebnisse aus den hessischen Gemeinden und Städten werden voraussichtlich innerhalb der ersten zwei Stunden nach Wahlschluss erwartet. Das vorläufige amtliche Endergebnis steht erfahrungsgemäß in den frühen Morgenstunden des Montags fest.

Ab 18 Uhr finden Sie auf unseren Ergebnisseiten die Prognose sowie später die Hochrechnungen zur Bundestagswahl. Dort sehen Sie auch, welche Parteien und Kandidat:innen in Ihrem Wahlkreis sowie in Ihrer Gemeinde oder Stadt vorn liegen.

Auch in unserem Liveticker bleiben Sie informiert: Wir berichten über Entwicklungen, Reaktionen und Zahlen rund um die Wahl.

360 Kandidaten stehen in Hessen zur Wahl

In Hessen bewerben sich 360 Kandidatinnen und Kandidaten um einen Platz im Bundestag, davon 192 um die Direktmandate in den Wahlkreisen (Erststimme) und 168 nur über die Landeslisten (Zweitstimme). Auf den Landeslisten bewerben sich insgesamt 307 Personen, davon 118 Frauen und 189 Männer, um den Einzug in den Bundestag.

Die Geschlechterverhältnisse variieren: Bei drei Parteien (Grünen, Tierschutzpartei und Bündnis Sahra Wagenknecht) ist das Verhältnis 50 zu 50. Während bei den Linken, der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) und Volt mehr Frauen als Männer kandidieren, liegt der Frauenanteil bei den Freien Wählern mit 13 Prozent am niedrigsten. Mit dem Wahl-O-Mat oder anderen Last-Minute-Tools können Sie die Programme aller Parteien miteinander vergleichen.