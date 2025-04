Diese vier Hessen bekommen einen Job in Friedrich Merz' Team

Gut eine Woche vor der geplanten Bundeskanzlerwahl steht bei der CDU jetzt fest, wer welchen Posten bekommt. Aus der hessischen CDU bekommen zwei Politiker einen Posten, außerdem sind noch zwei gebürtige Hessen an Bord.

Veröffentlicht am 28.04.25 um 11:23 Uhr

Wenige Tage vor seiner geplanten Wahl zum Bundeskanzler hat CDU-Chef Friedrich Merz die designierten Minister und Staatssekretäre seiner Partei für die schwarz-rote Bundesregierung bekannt gegeben . Darunter sind auch vier Hessen:

Gießener Karsten Wildberger als Digitalminister

Er ist die große Überraschung: Der gebürtige Gießener und bisherige bisherige Topmanager Karsten Wildberger soll das neue Digitalministerium im Kabinett von Friedrich Merz (CDU) übernehmen.

Als Vorstandschef des Ceconomy Konzerns (Düsseldorf) und Vorsitzender der Geschäftsführung der Media-Saturn-Holding mit rund 1.000 Märkten in vielen Ländern bringt der 56-Jährige einschlägige Praxiserfahrung mit. In den vergangenen Jahren gehörte die digitale Transformation in Wirtschaft und Unternehmenswelt zum Kern seiner Tätigkeiten.

Direkt nach Bekanntgabe seiner Berufung bat Wildberger den Aufsichtsrat der Ceconomy darum, ihn zum 5. Mai von seinen Aufgaben zu entbinden. Am 6. Mai soll Merz zum Bundeskanzler gewählt werden. "Ich fühle mich geehrt über das Vertrauen, das Friedrich Merz in mich setzt, und die Möglichkeit, der neue Minister für Digitales zu werden", erklärte Wildberger.

Beruflich eng mit dem Thema Digitalisierung verknüpft

Internationale Führungspositionen bekleidete Wildberger auch bei T-Mobile, Vodafone oder dem australischen Telekommunikationsunternehmen Telstar. Von 2016 bis Sommer 2021 war Wildberger dann beim Energiekonzern E.ON als Vorstandsmitglied für den digitalen Wandel zuständig.

Unter seiner Führung hat Ceconomy als Elektronikmärkte-Betreiber das Online-Geschäft ausgebaut - und im Werbeslogan verspricht der Konzern Konsumenten, das Leben in der digitalen Welt zu "vereinfachen". In seinem neuen Minister-Job dürfte es - grob umschrieben - um eine ähnliche Zielsetzung gehen.

Wildberg stammt aus Gießen, hatte Physik in München und Aachen studiert und auch promoviert. Als Unternehmensberater der Boston Consulting Group hatte er zunächst Unternehmen in verschiedenen Branchen zu Fragen der Strategie und Digitalisierung beraten.

Gelnhausener Wolfram Weimer als Kulturstaatsminister

Der in Gelnhausen (Main-Kinzig) geborene Journalist und Verleger Wolfram Weimer soll neuer Kulturstaatsminister werden. Weimer studierte in Frankfurt.

Zu Beginn seiner Laufbahn arbeitete der 60-Jährige als Wirtschaftsredakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Seit 2012 ist er mit seinem Unternehmen Weimer Media Group Verleger von Publikationen wie "Business Punk", "The European" und "WirtschaftsKurier".

Berufung kam überraschend

Die voraussichtliche Berufung von Weimer kommt überraschend: Er hatte bislang keine politischen Ämter übernommen. Auch im Bereich der Kultur ist der Medienunternehmer bisher kaum in Erscheinung getreten. Derzeitige Kulturstaatsministerin ist die Grünen-Politikerin Claudia Roth.

Der Kulturstaatsminister ist kein Bundesminister, sondern ein Parlamentarischer Staatssekretär. Er hat kein Stimmrecht im Bundeskabinett.

Michael Meister aus Lorsch künftiger Staatsminister

Der in Lorsch geborene Diplom-Mathematiker und CDU-Politiker Michael Meister aus dem Wahlkreis Bergstraße ist ein erfahrener Bundespolitiker: Er soll nun den Posten des Staatsministers für Bund-Länder-Zusammenarbeit übernehmen. Meister sitzt seit 1994 im Bundestag - und damit seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Von 2004 bis 2013 fungierte er als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Von 2013 bis 2018 war er Parlamentarischer Staatssekretär Finanzministerium und von 2018 bis 2022 Vorsitzender des Stiftungsrates der Deutschen Stiftung Friedensforschung. Außerdem übernahm er die Rolle des Parlamentarischen Staatssekretärs bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung in den Jahren 2018 bis 2021.

Michael Brand aus Fulda Staatssekretär

Der Fuldaer Bundestagsabgeordnete Michael Brand soll in der neuen Bundesregierung den Posten des Parlamentarischen Staatssekretärs im künftigen Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend übernehmen.

"Ich freue mich nicht nur sehr über das Vertrauen, sondern auch und vor allem auf die neue Aufgabe, in einer insgesamt sicher nicht einfachen Zeit", sagte Brand am Montag.

Bevor die neuen Bundesminister offiziell ernannt und vereidigt werden können, muss zunächst CDU-Chef Friedrich Merz zum Bundeskanzler gewählt werden - das soll am 6. Mai geschehen. Voraussetzung dafür ist, dass ein kleiner Parteitag der CDU dem Koalitionsvertrag am Montag zustimmt. Die CSU hat dies bereits getan, die Namen ihrer Ministerinnen und Minister aber noch nicht bekanntgegeben.

Die SPD will über ihre sieben Regierungsmitglieder erst nach Abschluss der Mitgliederbefragung über den Koalitionsvertrag ab Mittwoch befinden und sie bis zum 5. Mai bekannt geben.