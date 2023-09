Ein Video der hessischen SPD über die CDU und deren Spitzenkandidaten Rhein sorgt knapp eine Woche vor der Landtagswahl für Aufregung. Die SPD-Spitzenkandidatin Faeser hat das umstrittene Wahlvideo löschen lassen.

Es handle sich um "schlechten Stil", deshalb habe sie das Wahlvideo am Morgen aus dem Netz nehmen lassen, sagte SPD-Spitzenkandidatin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem hr am Samstag auf Nachfrage.

"In der Sache müssen wir allerdings darüber reden", sagte sie. "Es wäre schön, wenn Herr Rhein sich dazu äußert, dass führende CDU-Leute in Wetzlar sich mit der AfD getroffen haben vor Kurzem."

In dem umstrittenen Wahlkampf-Spot wird auf eine gemeinsame Abstimmung der CDU und AfD in Thüringen verwiesen und gefragt: "Droht eine solche Kooperation bald auch in Hessen? Wird sich Boris Rhein von Rechtsextremen Stimmen besorgen?"

Zuerst hatte der Tagesspiegel berichtet, dass Faeser die Partei angewiesen habe, das zuvor auf Instagram veröffentlichte Video zurückzuziehen.

Video mit Steinbach und Irmer kursiert auf X

Das Video kursierte am Samstag auf der Plattform X, ehemals Twitter. Auf den Seiten der SPD war es nicht mehr zu sehen. Ob Faeser das Video kannte, bevor es veröffentlicht wurde, ließ sie auf Nachfrage des hr beim Weggehen offen.

In dem knapp 90-sekündigen Video wird unter anderem auf die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach verwiesen, die mittlerweile der AfD beigetreten ist und Vorsitzende einer AfD-nahen Stiftung ist. Eingeblendet wird auch ein Bild des umstrittenen Wetzlarer CDU-Politikers Hans-Jürgen Irmer, der als Rechtsaußen in seiner Partei gilt. Er hatte jüngst seine verbliebenen Parteiämter vorzeitig abgegeben – den Vorsitz des CDU-Kreisverbands Lahn-Dill und den Vorsitz der CDU-Kreistagsfraktion.

"Auf die CDU ist in Sachen AfD kein Verlass mehr", sagt am Ende des Videos eine weibliche Stimme. "Wir garantieren, dass Hessen frei von rechter Politik bleibt." In großen weiß-roten Buchstaben wird dann eingeblendet: "Keine schwarz-braune Kooperation."

Wahlkampf-Video löst Kritik aus

Das Video sorgte auf der Plattform X für Kritik – vor allem CDU-Politiker äußerten sich. "Wenn dieser widerliche Spot tatsächlich von der SPD Hessen stammt, sollte der komplette Landesvorstand zurücktreten", schrieb Uwe Becker (CDU), Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten in Hessen. Dies sei "reine Diffamierung" und "Verächtlichmachung", wie sie sonst nur vom extremistischen Rand komme.

Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Rhein hatte sich zuletzt im hessenschau.de-Interview noch einmal ausdrücklich von der AfD distanziert. "Die Brandmauer steht nicht nur, sie ist für mich vollkommen unverrückbar. Die Werte dieser Partei sind nicht mit christdemokratischen Werten in Übereinstimmung zu bringen." Hessens Sozialminister Kai Klose reagierte auf X mit einem GIF, das Kopfschütteln ausdrückt.

Am kommenden Montag um 20.15 Uhr stehen sich Rhein und Faeser im Triell mit Grünen-Spitzenkandidat Al-Wazir live im hr-fernsehen gegenüber, bevor am Sonntag (8. Oktober) gewählt wird.