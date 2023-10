Aussage: Boris Rhein sagte: "Wir haben seit 1999 rund 48.000 Schüler weniger in Hessen, dafür aber 14.000 Lehrer mehr." Sein Koalitionspartner Tarek Al-Wazir sagte, die Situation an den Schulen sei "besser geworden, aber nicht perfekt", warb jedoch um Verständnis für die Herausforderungen in dem von der CDU verantworteten Bildungsressort: Allein 2022 seien 30.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an hessische Schulen gekommen, da helfe auch keine demografische Prognose.

Check: Den Teil mit den Lehrern in Rheins Aussage haben wir oben schon bestätigt, und auch bei den Schülern liegt er richtig. Aus den Zahlen des Statistischen Landesamts geht hervor, dass im Schuljahr 2000/2001 insgesamt rund 884.000 (697.159 und 186.894) Kinder und Jugendliche die allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in Hessen besuchten. Im vorigen Schuljahr waren es gut 835.500 Schülerinnen und Schüler (671.420 an allgemeinbildenden, 164.130 an beruflichen Schulen). Differenz: rund 48.500.

Al-Wazir hat bei seiner Aussage jedoch etwas durcheinandergebracht: Zwar sah die Prognose des Kultusministeriums zu Schuljahresbeginn rund 30.000 Schülerinnen und Schüler in Intensivklassen vor, in denen es hauptsächlich darum geht, grundlegend Deutsch zu lernen, um dem Unterricht in Regelklassen folgen zu können.

Von diesen 30.000 stammen jedoch den Ministeriumszahlen zufolge nur 13.500 aus der Ukraine. 9.300 Kinder und Jugendliche kamen demnach aus "Ländern außerhalb der EU mit hohem Flüchtlingsaufkommen wie Afghanistan, Syrien oder Somalia". Im vorigen Schuljahr besuchten rund 16.000 Ukrainerinnen und Ukrainer Intensivklassen - ob es Überschneidungen zu den Intensivklässlern von diesem Schuljahr gibt, geht aus den Zahlen des Kultusministeriums nicht hervor. Es liegt aber nahe, da das Haus von Minister Lorz die Zahl derjenigen, die während des vorigen Schuljahrs in Regelklassen wechselten, mit etwa 2.500 angibt. Für dieses Schuljahr liegt die Prognose bei 10.000.