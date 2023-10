Deutlich mehr Briefwähler als vor fünf Jahren

Nach dem kleinen Ausflug ins Nachbarland kommen wir zurück nach Hessen: Bei der diesjährigen Landtagswahl gibt es viel mehr Briefwähler als bei der Wahl 2018. Landeswahlleiter Wilhelm Kanther sagte der Nachrichtenagentur dpa, eine Abfrage in Hessens kreisfreien Städten habe kürzlich ergeben, "dass die Zahl der Anträge auf Briefwahl niedriger ist als 2021 (Bundestagswahl), aber deutlich höher als 2018 (Landtagswahl)". Die Bundestagswahl fiel mitten in die Corona-Zeit. "Der starke Druck während der Pandemie, per Briefwahl zu wählen, dürfte diese Form der Abstimmung bekannter und populärer gemacht haben", erklärte Kanther.

Die Stadt Frankfurt teilte mit, bis zum 25. September seien 105.254 Briefwahlunterlagen ausgestellt worden, "was einem Plus von rund 83 Prozent entspricht". In Darmstadt sind laut dem Rathaus bis zum 28. September 27.266 Briefwahlunterlagen beantragt worden. Das entspreche etwa einem Viertel der Wahlberechtigten. In der Stadtverwaltung von Fulda heißt es: "Die Zahl der Briefwahlanträge hat sich seit der Corona-Pandemie fast verdoppelt."