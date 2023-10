Briefwahl-Panne in Oberursel ohne Auswirkungen auf FDP

Die von der Landeswahlleitung gemeldeten Probleme in einem Briefwahlbezirk in Oberursel (Hochtaunus) haben offenbar keine Auswirkungen auf das Endergebnis. "Selbst wenn die FDP in diesem Bezirk keine Stimme bekommen würde, verändert sich nichts", sagte Landeswahlleiter Wilhelm Kanther am Montag. Die Partei werde dadurch nicht unter die Fünf-Prozent-Hürde rutschen. Auch an der Sitzverteilung im Landtag werde sich nichts ändern.

Das Ergebnis muss laut Kanther eventuell in Nuancen korrigiert werden. Die FDP hatte bei der Wahl am Sonntag den Sprung in den Landtag laut vorläufigem Endergebnis mit 5,0 Prozent nur knapp geschafft. Von der Problematik in dem Briefwahlbezirk in Oberursel sind 676 Stimmen betroffen.

Grund für die Probleme ist nach Angaben des Landeswahlleiters eine unschlüssige Niederschrift des Briefwahlvorstands gewesen. Dabei habe die Summe der abgegebenen Stimmen nicht gestimmt, es habe mehr Zweitstimmen als Wähler gegeben. Eine Überprüfung der Niederschrift sei in der Nacht nicht mehr möglich gewesen. Sämtliche Ergebnisse im Bezirk wurden deswegen auf null gesetzt.