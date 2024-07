Rund 50 hessische Athletinnen und Athleten starten bei den Olympischen Spielen in Paris. Aber woher genau kommen sie? Mit der interaktiven Karte des hr-sport finden Sie es heraus.

Timo Boll, Gesa Krause & Co: Zahlreiche hessische Athletinnen und Athleten treten bei den Olympischen Spielen in Paris an. Mit Michael Jung holte sogar schon ein Hesse die Goldmedaille - der Vielseitigkeitsreiter kommt gebürtig aus Bad Soden am Taunus.

Woher die anderen hessischen Olympia-Teilnehmer kommen, sehen Sie hier:

Externer Inhalt von Datawrapper (Datengrafik)