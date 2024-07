Nach weltweiter IT-Panne: Geschlossene Tegut-Filiale in Frankfurt

Wegen einer globalen IT-Panne haben auch mehrere Firmen in Hessen den Ausfall ihrer Betriebssysteme gemeldet - darunter der Dienstleister Wisag und die Supermarktkette Tegut. Mittlerweile gibt es Entwarnung.

Eine fehlerhafte Sicherheitssoftware hat am Freitag weltweit für massive Störungen gesorgt. In mehreren Ländern waren der Flug- und Bahnverkehr betroffen, auch Banken, Medien- und Telekommunikationsunternehmen mussten ihren Betrieb teilweise einstellen, in zahlreichen Unternehmen sind die Computersysteme ausgefallen.

Tegut-Supermärkte am Vormittag dicht

Auch in Hessen hatte die Panne Auswirkungen. So meldete etwa der Frankfurter Dienstleister Wisag am Morgen einen Serverausfall. Tausende Mitarbeiter konnten ihre Rechner nicht starten.

Auch bei der Supermarktkette Tegut gab es Probleme. Sämtliche Filialen mussten am Vormittag schließen, weil das Kassensystem gestört war. Am Nachmittag gab das Unternehmen dann bekannt, dass die Probleme behoben und alle 340 Geschäfte wieder geöffnet seien.

Während das Landratsamt in Bad Homburg seine Mitarbeiter wegen der Störung kurzerhand in den Feierabend schickte, liefen die Systeme bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen am Nachmittag langsam wieder an.

Schwierigkeiten meldete zudem die Volksbank. In vielen Apotheken funktionierte außerdem das Lesen der E-Rezepte nicht.

Frankfurt cancelt Berlin-Flüge

Während die IT-Panne den Flughafen Berlin-Brandenburg am Morgen nahezu vollständig lahmlegte, lief der Betrieb in Frankfurt weitgehend normal. "Frankfurt ist nicht großartig betroffen", erklärte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Nur Verbindungen von und nach Berlin mussten gecancelt werden. Zudem könnten insbesondere Airlines aus den USA im Zuge der Probleme verspätet ankommen, so der Sprecher.

Bei der Lufthansa gab es Einschränkungen bei Online-Buchungen. Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings sei von der IT-Störung betroffen, sagte eine Sprecherin. Aufgrund der Beeinträchtigungen war am Freitag mit Verspätungen und Flugstreichungen zu rechnen. Aus Frankfurt bot Eurowings aber lediglich einen Flug an.

Beim Ferienflieger Condor kam es ebenfalls zu Einschränkungen bei der Buchung und Abfertigung, wie eine Sprecherin mitteilte.

Neue Updates bereitgestellt

Grund für die weltweiten Schwierigkeiten war ein fehlerhaftes Update der Firma Crowdstrike auf Windows-Computern. Dadurch schalten sich die Rechner immer wieder ab.

"Das Problem wurde identifiziert, isoliert und eine Lösung bereitgestellt", sagte eine Crowdstrike-Sprecherin. Am Mittag erklärte das Unternehmen den Fehler für behoben. Es handele sich bei den Vorkommnissen nicht um einen Cyberangriff, betonte die Sprecherin.

