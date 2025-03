Der Flughafenbetreiber Fraport hat am Frankfurter Airport im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn eingefahren. Die Passagierzahl stieg allerdings nur leicht - und dürfte auch im kommenden Jahr das Vor-Corona-Niveau nicht erreichen.

International hat der Luftverkehr Corona hinter sich gelassen, am Frankfurter Flughafen ist der von der Pandemie verursachte Knick aber noch nicht überwunden. Das liegt der Branche zufolge an den hohen Standortkosten für den Luftverkehr, also an den Standort in Deutschland gebundene Kosten, etwa für die Luftverkehrssteuer oder Flugsicherungsgebühren.

In Frankfurt stieg die Passagierzahl im vergangenen Jahr nur um 3,7 Prozent auf 61,6 Millionen, wie Flughafenbetreiber Fraport am Dienstag mitteilte. Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte die Fraport noch den Rekord von über 70 Millionen Flugreisenden vermelden können.

Urlaubsverkehr und "Warmwasserziele" dominieren

Fraport-Chef Stefan Schulte führte dies zum einen auf das langsame Wachstum beim Hauptkunden Lufthansa und Engpässen bei verfügbaren neuen Flugzeugen zurück, zum anderen auf "die weiter viel zu hohen staatlichen Standortkosten".

"Wenn nicht politisch gegengesteuert wird, werden die regulierten Standortkosten 2025 weiter steigen und Fluggesellschaften um 1,2 Milliarden zusätzlich belasten", kritisierte Schulte.

Dominat sei in Frankfurt weiterhin der Urlaubsreiseverkehr, heißt es in der Fraport-Jahresbilanz, Geschäftsreisen nahmen dagegen nur leicht zu. Beim Verkehr in Europa, der ein Plus von 4,2 Prozent erzielte, seien "Warmwasserziele sowie Städtereisen" besonders gefragt gewesen. Der Langstreckenbereich wuchs mit 3,4 Prozent ebenfalls, den größten Anstieg verbuchten hier Reisen nach China oder Indien.

Fraport-Chef: "Solide Geschäftsentwicklung"

Trotz des lediglich moderaten Wachstums der Passagierzahl in Frankfurt fuhr die Fraport 2024 insgesamt einen Rekordgewinn ein. Das Betriebsergebnis vor Steuern und Abschreibungen legte um acht Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte. Das Konzernergebnis stieg noch stärker um 16,6 Prozent auf 502 Millionen Euro. Der Umsatz wuchs um rund 11 Prozent. "Trotz Gegenwinds haben wir eine solide Geschäftsentwicklung erzielt", bilanzierte Schulte.

Für 2025 peilt Fraport einen moderaten Anstieg des Betriebsergebnisses an. Das Konzernergebnis werde aber nur stabil bleiben oder leicht sinken, weil im vergangenen Jahr der Verkauf der Beteiligung am Flughafen Sankt Petersburg für 40 Millionen Euro Zusatzeinnahmen sorgte.

Verhaltene Zielsetzungen

Auch was die Zahl der Fluggäste in Frankfurt betrifft, stellt sich die Fraport in diesem Jahr auf ein moderates Wachstum auf 64 Millionen Passagiere ein - und bleibt damit auch 2025 weit von der Vor-Corona-Marke von gut 70 Millionen Passagieren entfernt.

Immer wichtiger werden für das Unternehmen deswegen die internationalen Beteiligungen. Starke Zuwächse bei den Passagieren gab es etwa in Lima in Peru, im türkischen Antalya oder an den griechischen Flughäfen. Die Airports der peruanischen Hauptstadt und der beliebten türkischen Ferienregion können in diesem Jahr zudem von Erweiterungen profitieren.