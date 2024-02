Drei Wochen lang war die Main-Neckar-Bahn zwischen Frankfurt und Heidelberg gesperrt. Südlich von Darmstadt fiel der Bahnverkehr auf der Strecke völlig aus. Seit Montag ist sie nun wieder freigegeben.

Ersatzbusse, Zugausfälle und Verspätungen im Fernverkehr: Drei Wochen lang hat die Deutsche Bahn ihren Kunden auf der Strecke von Frankfurt über Darmstadt und Bensheim (Bergstraße) nach Heidelberg (Baden-Württemberg) viel zugemutet. Anlass waren groß angelegte Sanierungsarbeiten an der Main-Neckar-Bahn.

Am Montagmorgen nun wurde die Strecke wieder vollständig freigegeben. Nach Angaben der Bahn verkehren alle Züge wieder nach Plan.

Sperrung in zwei Abschnitten

Rund 15 Millionen Euro hat die Bahn in die Modernisierung der 92 Kilometer langen Strecke gesteckt. Unter anderem wurden ein Bahndamm in Heppenheim (Bergstraße), Oberleitungen und Weichen instand gesetzt. Die dafür notwendige Sperrung wurde in zwei Abschnitten vollzogen.

Zwischen Frankfurt und Darmstadt blieb nur ein Gleis befahrbar, wodurch das Angebot an S-Bahnen und Regionalzügen stark eingeschränkt war. Der südliche Abschnitt zwischen Darmstadt, Bensheim, Weinheim (Baden-Württemberg) und Heidelberg war komplett gesperrt. Regionalzüge und S-Bahnen wurden durch Busse ersetzt

Fahrgastverband spricht von Katastrophe für Pendler

Kritik an der Organisation der Sperrung kam am Montag vom Fahrgastverband Pro Bahn. Die Sperrung habe sich als "Katastrophe für Pendler" erwiesen, hieß es in einer Mitteilung. Weil Züge teilweise auf die Riedbahn (Frankfurt-Biblis-Mannheim) und die Ludwigsbahn (Mainz-Worms-Mannheim) umgeleitet wurden, sei es dort zu Verspätungen von bis zu zwei Stunden gekommen.

"Mit solchen Zuständen fällt es schwer, die Menschen noch von einer Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu überzeugen", erklärte Philipp Loth, Sprecher von Pro Bahn Hessen. Die Bahn müsse sicherstellen, dass sich solche Zustände während der ab Juni anstehenden Sanierung der Riedbahn nicht wiederholen.

Vorlauf für Generalsanierung im Sommer

Denn die Sperrung der Main-Neckar-Bahn war im Grunde genommen nur der Vorlauf für die fünfmonatige Generalsanierung der Riedbahn. Diese soll planmäßig am ab 15. Juli beginnen.

Dann wird ein Großteil der Züge über die Main-Neckar-Bahn und die ebenfalls parallel verlaufende Ludwigsbahn umgeleitet. Die Ludwigsbahn wird deshalb ebenfalls aufgerüstet und vom 11. bis 24. März gesperrt.