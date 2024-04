Linienbus in Frankfurt

Linienbus in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Kritik an Ausdünnung von ÖPNV-Fahrplänen in Hessen

Von wegen Verkehrswende: In einigen Städten in Hessen wurde der öffentliche Nahverkehr zuletzt gekürzt statt ausgebaut. Der Verband der Busunternehmen schlägt Alarm.

Hessens Busunternehmen kritisieren die Kürzungen beim öffentlichen Nahverkehr in mehreren Kommunen. "Wenn sich eine wachsende Zahl von Städten aus Finanznot gezwungen sieht, ihre Bus-Fahrpläne auszudünnen, kann die erhoffte Verkehrswende nicht gelingen", erklärte Karl Reinhard Wissmüller, Vorsitzender des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmen (LHO) am Samstag.

Der Verband kritisierte besonders die aktuelle Ausdünnung des Fahrplans in Wiesbaden. Dort hatte die Verkehrsgesellschaft Eswe das Angebot an Busfahrten zuletzt stark gekürzt und das mit steigenden Kosten begründet.

Millionen-Einsparungen Wiesbaden kürzt Busangebot drastisch Die Verkehrsgesellschaft Eswe kürzt massiv das Angebot an Busfahrten in Wiesbaden. Grund dafür sei die aktuelle wirtschaftliche Lage. Es ist nicht die erste Kürzung im Busfahrplan der Stadt. Zum Artikel

Kürzungen sorgen für weniger Fahrgäste

"Mit einer drastischen Reduktion von Busfahrten an Sonn- und Feiertagen sowie im Abendverkehr wird es nicht gelingen, mehr Menschen zum Umstieg auf den umweltfreundlichen Nahverkehr zu bewegen", sagte Wissmüller. Es müsse stattdessen mehr in den Busverkehr investiert werden.

Der Verbandschef forderte verlässliche Rahmenbedingungen für Busunternehmen. Wenn Städte und Landkreise von den Unternehmen moderne Fahrzeuge erwarteten, müssten sie zusammen mit Bund und Ländern dafür sorgen, dass der Nahverkehr langfristig sicher finanziert werden kann. Man brauche Planungssicherheit, so Wissmüller.

Verband fordert mehr Geld vom Land

Im Koalitionsvertrag der neuen hessischen Landesregierung sei geplant, die Verkehrsverbünde stärker mit Landesmitteln zu finanzieren. Diese Absichtserklärung lobte Wissmüller: "Die Mittel müssen erhöht werden, um den ÖPNV auf Dauer verlässlich zu halten."

Ein Problem bleibe der Mangel an Busfahrerinnen und Busfahrern. "Auch in Hessen werden beim Fahrpersonal in den kommenden Jahren mehrere tausend Stellen unbesetzt bleiben, wenn es hier keine raschen Lösungen gibt", warnte LHO-Chef Wissmüller. Noch im April werde man bei einem Runden Tisch mit dem Verkehrsministerium darüber beraten, wie man mehr Personal für den Busverkehr gewinnen kann.

Ausdünnungen auch in Frankfurt

Nicht nur Wiesbaden hat seinen Busfahrplan zuletzt stark gekürzt. Auch in Frankfurt gilt seit Ende Januar ein "ehrlicher Fahrplan" mit weniger Angebot. Das Verkehrsdezernat hatte das mit dem Personalmangel begründet.

Wegen Personalmangels Frankfurt dünnt Nahverkehrsangebot ab Samstag aus Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen fahren in Frankfurt künftig seltener, weil es an Fahrpersonal mangelt. Damit sollen auch Reserven für kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle möglich werden. Der "ehrliche Fahrplan" gilt ab dem Wochenende. Zum Artikel