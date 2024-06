K+S-Werk in Neuhof Salzaustritt am Monte Kali verseucht Böden und Gewässer

Hoher Salzgehalt in Böden und Gewässern sowie Pflanzen, die sonst nur in Meeresnähe wachsen: In Neuhof sorgt der Monte Kali mal wieder für Aufregung bei Anwohnern und Umweltschützern. Das Bergbau-Unternehmen K+S sieht sich in der Verantwortung - und zugleich schuldlos.