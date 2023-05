Am Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) haben die Mitglieder der Gewerkschaft Verdi dem Verhandlungsergebnis für einen Tarifvertrag zu Entlastung und Beschäftigungssicherung zugestimmt.

"Jetzt gehen wir mit diesem Votum in die Fertigstellung des Tarifvertrages", sagte Verdi-Verhandlungsführer Dzewas-Rehm am Freitag. Auch die Klinik-Geschäftsführung begrüßte die Einigung. 79 Prozent Zustimmung sei ein Vertrauensbeweis und -vorschuss. Der bundesweit erste Vertrag dieser Art in einem privaten Krankenhaus beinhaltet schichtgenaue Personalvorgaben.