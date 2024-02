In Wiesbaden bleiben die Busse am Dienstag im Depot.

Streik im Nahverkehr: Wo in Hessen voraussichtlich keine Busse und Bahnen fahren

Fahrgäste in Hessen müssen sich auf Verzögerungen und Ausfälle einstellen: Die Gewerkschaft Verdi hat einen Streik im Nahverkehr angekündigt. In Frankfurt werden wohl U-Bahnen und Straßenbahnen betroffen sein. In Wiesbaden droht Stillstand.

Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr müssen sich in mehreren Städten Hessens auf Ausfälle einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief das Personal zu einem Warnstreik auf - von Betriebsbeginn am frühen Freitagmorgen bis zum Schichtende in der Nacht zum Samstag.

Hauptsächlich betroffen seien die Städte Kassel, Wiesbaden, Frankfurt und Offenbach, teilte Verdi Hessen mit. Zum Streik aufgerufen seien die Fahrerinnen und Fahrer von Bussen, sofern diese öffentlich betrieben werden, außerdem von U-Bahnen und Straßenbahnen.

Hier wird gestreikt

Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) kündigte an, dass in Frankfurt wohl sämtliche U-Bahnen und Straßenbahnen still stehen werden. Dagegen seien S-Bahnen, Regionalzüge und die städtischen Buslinien am Freitag nicht von dem Streik betroffen. Sie können laut VGF "sicher vielfach als Alternative weiterhelfen". Gerade in Bussen könne es aber voll werden.

(VGF) kündigte an, dass in wohl sämtliche U-Bahnen und Straßenbahnen still stehen werden. Dagegen seien S-Bahnen, Regionalzüge und die städtischen Buslinien am Freitag nicht von dem Streik betroffen. Sie können laut VGF "sicher vielfach als Alternative weiterhelfen". Gerade in Bussen könne es aber voll werden. In Kassel sollen voraussichtlich weder KVG-Busse noch Bahnen unterwegs sein. Es sei mit gravierenden Einschränkungen zu rechnen, teilte die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft mit. Ob die RegioTrams bis zum Hauptbahnhof fahren können, sei unklar - die Innenstadtfahrten fallen aber sicher aus. Die Regionalbusse ab Linie 30, die der NVV betreibt, sind nicht betroffen und fahren laut dem Verkehrsverbund nach Plan.

sollen voraussichtlich weder KVG-Busse noch Bahnen unterwegs sein. Es sei mit gravierenden Einschränkungen zu rechnen, teilte die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft mit. Ob die RegioTrams bis zum Hauptbahnhof fahren können, sei unklar - die Innenstadtfahrten fallen aber sicher aus. Die Regionalbusse ab Linie 30, die der NVV betreibt, sind nicht betroffen und fahren laut dem Verkehrsverbund nach Plan. Auch bei Bussen in Wiesbaden werden starke Auswirkungen erwartet. "Fahrgäste müssen damit rechnen, dass von Betriebsbeginn am frühen Freitagmorgen bis Betriebsende um circa 3 Uhr am Samstagmorgen keine Busse im Liniennetz von ESWE Verkehr fahren werden", sagte ein Unternehmenssprecher.

werden starke Auswirkungen erwartet. "Fahrgäste müssen damit rechnen, dass von Betriebsbeginn am frühen Freitagmorgen bis Betriebsende um circa 3 Uhr am Samstagmorgen keine Busse im Liniennetz von ESWE Verkehr fahren werden", sagte ein Unternehmenssprecher. Die Stadtwerke Gießen (SWG) informierten darüber, dass auch ihre Busfahrerinnen und Busfahrer aufgefordert seien, die Arbeit niederzulegen - "von Dienstbeginn bis zum Ende der Spätschicht". Man habe sich daher entschieden, am Freitag die Busse nach dem Samstagsfahrplan verkehren zu lassen.

(SWG) informierten darüber, dass auch ihre Busfahrerinnen und Busfahrer aufgefordert seien, die Arbeit niederzulegen - "von Dienstbeginn bis zum Ende der Spätschicht". Man habe sich daher entschieden, am Freitag die Busse nach dem Samstagsfahrplan verkehren zu lassen. Anders als zunächst von Verdi angegeben, wird es im Busverkehr in Offenbach nach Angaben der Stadtwerke vom Donnerstag keine größeren Einschränkungen geben, da nur Teile des Fahrpersonals zum Streik aufgerufen sind. "Die Stadtwerke gehen davon aus, dass alle Stadtbuslinien nach Fahrplan bedient werden können", sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Einzelne Ausfälle seien aber nicht ausgeschlossen.

Neue Entgeltgruppe und 35-Stunden-Woche gefordert

Seit Montag verhandeln die Gewerkschaft und der Kommunale Arbeitgeberverband Hessen über die Rahmenbedingungen der Arbeit von rund 8.000 Beschäftigten im öffentlichen Personen-Nahverkehr, die im sogenannten Manteltarifvertrag festgeschrieben werden. Um grundsätzlich höhere Löhne geht es dabei in Hessen nicht. Sie wurden bereits im vergangenen Frühjahr ausgehandelt.

Verdi fordert nun allerdings, die untersten drei Entgeltgruppen der Fahrerinnen und Fahrer sowie des Verwaltungspersonals zu streichen. Einsteiger würden dann mit dem Gehalt der jetzigen Stufe 3 beginnen, das laut Verdi rund 200 Euro mehr beträgt.

Bei einer langen Betriebszugehörigkeit fordert die Gewerkschaft eine weitere, höhere Entgeltgruppe einzuführen, deren Lohn 4,5 Prozent über der nun höchsten Entgeltgruppe liegen soll. Derzeit mache es keinen Unterschied, ob jemand 15 oder 40 Jahre im Betrieb sei, so die Kritik.

Zudem fordert Verdi ein 13. Monatsgehalt in voller Höhe, die Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 35 Stunden zu verkürzen sowie geteilte Dienstzeiten, also Dienste mit mehreren Stunden Pause, auf insgesamt maximal elf Stunden zu begrenzen. Für solche Schichten soll es laut Forderung auch einen Zuschlag von 30 Euro geben.

Streiks in allen Bundesländern außer Bayern

Die Gewerkschaft argumentiert, die Belastung der Beschäftigten und die Personalnot im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hätten immer mehr zugenommen, der Arbeitsdruck werde größer. Es müssten schnell Lösungen für eine Entlastung gefunden werden.

Der Streik betrifft auch alle anderen Bundesländer außer Bayern, in denen seit Montag parallel Tarifverhandlungen laufen. Von der Tarifrunde sind bundesweit über 130 kommunale Unternehmen und insgesamt rund 90.000 Beschäftigte in Städten und Landkreisen betroffen. Seit dem 1. Januar 2024 besteht in dem Tarifkonflikt keine Friedenspflicht mehr.

Lokführerstreik gerade erst beendet

Erst an diesem Montag hatte die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ihren mehrtägigen Streik bei der Deutschen Bahn vorzeitig beendet. Dort gilt nun bis einschließlich 3. März eine Friedenspflicht. Im Nah- und Regionalverkehr sind Arbeitskämpfe von Verdi aber weiter möglich.

