Barrierefreier Busbahnhof, neue Feuerwache, neue Wasserleitungen: Klingt alles gut - wären da nicht die Baustellen. Mindestens sieben sind es aktuell in Bad Soden am Taunus und alle während der Sommerferien. Die Folge: Stress für Anwohner und Autofahrer, wütende Nachrichten für den Bürgermeister.

Wer im Berufsverkehr durch Bad Soden am Taunus fährt, kann sich derzeit vorkommen wie auf einem rot-weiß-roten Hindernis-Parcours. In und um die Stadt wird an so vielen Stellen gleichzeitig gebaut, dass die Stadt im Main-Taunus-Kreis zum Nadelöhr wird.

"Man muss den ganzen Tagesplan umlegen", beklagt Unternehmer Alexander Petrovic, dem der Stau in der Stadt gehörig auf die Nerven geht. "Es ist schlecht geplant", meint er. Die Stadt hätte wissen müssen, "dass das alles zu viel ist".

Alles, das sind ein Mix aus städtischen und privaten Baustellen in Bad Soden sowie weitere Bauarbeiten auf den umliegenden Bundesstraßen, die Pendlern und Anwohnern über die Sommerferien das Leben schwer machen.

Bauarbeiten an der Hauptschlagader

Gleich mehrere große Baustellen verstopfen Bad Sodens Hauptschlagader, die Königsteiner Straße: Dort soll bis 2025 der Busbahnhof für fast sechs Millionen Euro barrierefrei umgebaut werden. Deshalb ist die Hauptverkehrsstraße gerade nur einspurig befahrbar.

Außerdem werden Wasserrohre erneuert - eine weitere Baustelle. Nicht weit entfernt vom Busbahnhof noch mehr Absperrungen: Ein Kreisverkehr und eine neue Feuerwache werden gebaut.

Selbst in den Seitenstraßen um den Busbahnhof - Bauarbeiten: ein Parkdeck wird dort saniert. Wer es durch das Zentrum geschafft hat, trifft auch im Stadtteil Neuenhain auf ein Hindernis: Kanalarbeiten blockieren die Hauptstraße. Auf mindestens sieben Baustellen bringt es Bad Soden derzeit.

Bürgermeister: "Die Leute sind genervt"

Das Ergebnis: Vor allem in Richtung Königstein staut es sich. Ungeduldige Autofahrer ignorieren die Umleitungsschilder - und schicken wütende Nachrichten an Bad Sodens Bürgermeister, Frank Blasch (CDU):

"Auf den verschiedensten Kanälen ist die Unruhe im Moment sehr groß", sagt er. Kritik komme per Telefon, Mail und Social Media: "Die Leute sind genervt."

Projekte seit Jahren geplant

Den Ärger könne er zwar verstehen, sagt Blasch. Den Plan, mehrere große Bauarbeiten gleichzeitig durchzuziehen, verteidigt er trotzdem: Die Projekte seien seit Jahren geplant.

"Wir haben eine Überlappung von genau sechs Wochen, und das sind die sechs Wochen der hessischen Sommerferien." Das sei so gewollt, sagt Blasch, "weil in den Sommerferien der Verkehr objektiv geringer ist".

Auch Sperrungen auf zwei Bundesstraßen

Einen Teil der Schuld am derzeitigen Verkehrschaos sieht der Bürgermeister bei der Mobilitätsbehörde Hessen Mobil. Denn zu den Nadelöhren in Bad Soden gesellen sich ausgerechnet jetzt Sperrungen auf zwei Bundesstraßen: Die B8 ist im Süden bei Liederbach einspurig gesperrt, die B519 bei Neuenhain/Altenhain komplett dicht.

Dass diese Sperrungen anstehen, darüber habe Hessen Mobil die Stadt Bad Soden erst vor drei bis vier Wochen informiert, sagt der Bürgermeister. Umplanen wollte die Stadt da nicht mehr: "Das hätte bedeutet, dass wir die Maßnahmen um ein Jahr nach hinten hätten schieben müssen, und das wollten wir nicht."

Hessen Mobil teilt dagegen mit, man habe die Kommunen - auch Bad Soden - bereits im November informiert.

Sorge im Einzelhandel

Genervt reagieren in Bad Soden nicht nur die Pendler: Einzelhändler wie Boris Riege sind in Sorge. Seine Buchhandlung liegt in unmittelbarer Nähe der baustellengeplagten Königssteiner Straße.

Wegen des Verkehrschaos fürchtet er, dass bis zum Winter weniger Kunden kommen könnten: "Wenn das Weihnachtsgeschäft stark beeinträchtigt wird, ist das eine kleine Katastrophe, denn davon bezahlen die Einzelhändler den schwachen Sommer."

Immerhin, bis Anfang September soll der erste Bauabschnitt am Busbahnhof fertig werden. Dann werde die stark befahrene Königssteiner Straße wieder zweispurig: Ein Nadelöhr weniger, hofft die Stadt Bad Soden.