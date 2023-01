Das Stück des Waldes in Frankfurt, das für den A66-Ausbau und den Riederwaldtunnel gerodet werden soll, ist nun offiziell gesperrt - und noch immer besetzt. Eine Räumung steht bevor.

Dutzende Gegeninitiativen, Besetzerinnen und Besetzer in Baumhäusern, Gutachten, Verfügungen und zahlreiche involvierte Behörden: Um den geplanten Ausbau der A66 mit dem Riederwaldtunnel im Frankfurter Osten gab es immer wieder Verzögerungen und neue Wendungen.

Nachdem das Regierungspräsidium Darmstadt das Gutachten der Autobahn GmbH zum geschützten Heldbockkäfer gebilligt hat, könnte die Rodung von rund 1.000 Bäumen im Fechenheimer Wald unmittelbar bevorstehen. Für Freitag und Samstag haben die Aktivistinnen und Aktivisten zu Demonstrationen dagegen aufgerufen. So könnte es im umkämpften Wald weitergehen:

Ab wann ist der Fechenheimer Wald gesperrt?

Die offizielle Sperrung für das rund zwei Hektar große Stück des Fechenheimer Walds, das im Besitz der Autobahn GmbH ist, soll vom 6. Januar bis einschließlich 31. Januar dauern. Die Autobahn GmbH ist ein Betrieb des Bundes und hat seit mehr als drei Jahren Baurecht für den Lückenschluss zwischen A66 und A661 im Frankfurter Osten.



Dass die Sperrung beginnt, bedeutet allerdings nicht, dass die Polizei unmittelbar anfängt, den Wald von den Besetzern zu räumen.

Eingezeichnetes Teilstück des Fechenheimer Waldes, das gerodet werden soll. Bild © Autobahn GmbH

Wann wird der Fechenheimer Wald voraussichtlich geräumt?

Die Räumungen beginnen nach hr-Informationen voraussichtlich erst am Donnerstag, 12. Januar. Für Montag, 9. Januar, hat die Polizei zunächst die unterschiedlichen Akteure - Autobahn GmbH, Vertreterinnen und Vertreter der Politik sowie Ausbaugegnerinnen und -gegner - zu einem internen Treffen eingeladen, um über das weitere Vorgehen zu informieren. Am Mittwoch, 11. Januar, soll dann über die Presse auch die Öffentlichkeit informiert werden.



Der Räumungsbeginn ist auch davon abhängig, ob über das von der Autobahn GmbH gesperrte Gebiet hinaus noch eine umliegende Pufferzone abgeriegelt wird. Die Polizei wünscht sich das, damit ihre Beamten vor Angriffen sicher seien. Das zu veranlassen, läge in der Zuständigkeit der Unteren Forstbehörde, dem Forstamt Groß-Gerau. Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 7. Januar hat die Behörde das inzwischen genehmigt. Eine Mitteilung der Stadt dazu, der der Wald gehört, steht noch aus.

Wann beginnt die Rodung für den A66-Ausbau?

Damit die Rodung ohne Risiken für Menschen vor Ort stattfinden kann, muss der Wald zuerst geräumt sein. Etwa ein Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten besetzen die Bäume dort und leben unter anderem in Baumhäusern. Wie lange die Räumung dauern wird, ist nicht absehbar und abhängig vom Widerstand der Besetzerinnen und Besetzer.



Die Rodung im Fechenheimer Wald müsste bis Ende Februar abgeschlossen sein. Danach sind Baumfällungen wegen der beginnenden Nist- und Brutzeiten der Vögel nicht mehr erlaubt.



Einige Eichen in der Mitte der Fläche will die Autobahn GmbH in diesem Winter nicht fällen: Grund ist ein Gutachten zum geschützten Heldbockkäfer, der demnach in den Bäumen leben könnte. Für den Beginn der Arbeiten will die Autobahn GmbH zunächst Baustraßen um die Eichen herum bauen. Im Lauf des Jahres will sie prüfen, ob und wie die Käfer umgesiedelt werden müssen, um auch die verbleibenden Bäume roden zu können.



Der Umweltschutzverband BUND Frankfurt kritisiert dieses Vorgehen und das Gutachten, das die Autobahn GmbH in Auftrag gegeben hat, als "widersprüchlich" und "umweltpolitisch nicht hinnehmbar". In einer Mitteilung von Mittwoch forderte der BUND erneut eine Aussetzung der Teilrodung.

Rund 1.000 Bäume sollen für den Bau des Riederwaldtunnels im Frankfurter Osten gefällt werden. Bild © OpenStreetMap-Mitwirkende , hessenschau.de

Wie ist der weitere Zeitplan beim Bau des Riederwaldtunnels?

Die Autobahn GmbH will den Ausbau 2031 abgeschlossen haben. Der Tunnel soll von Osten nach Westen gebaut werden. Ein ganzer Teilabschnitt der Frankfurter U-Bahnlinien U4 und U7 soll während der Bauarbeiten vorübergehend verlegt werden, damit die Züge dort weiter fahren können.



Nach Auskunft der Autobahn GmbH führt auch der Grundwasserspiegel, der in dem Gebiet hoch liege, zu der recht langen Bauzeit. Damit der Grundwasserstrom nicht unterbunden werde, sei ein relativ komplexes Vorgehen beim Bau erforderlich.

