Diese Weihnachtsmärkte in Hessen haben noch geöffnet

Ob Glühwein, Kunsthandwerk oder der Duft von heißen Maronen: Es weihnachtet wieder in Hessens Städten. Diese Weihnachtsmärkte können Sie noch besuchen - eine Auswahl.

Märchenweihnachtsmarkt Kassel

Zum Kasseler Weihnachtsmarkt gehört immer auch ein Märchenwald. Bild © picture-alliance/dpa

"Schneewittchen" lautet das diesjährige Motto des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts, wenn sich die Kasseler City in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt. Ein lauschiger Märchenwald, die weltgrößte Märchenpyramide und eine "Märchenrutsche" gehören zu den Attraktionen. Dazu fliegt täglich um 16 Uhr der Weihnachtsmann in seinem Rentierschlitten über den Markt.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 27. November bis 30. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr, Gastronomiestände bis 22 Uhr. Geschlossen vom 24. bis 26. Dezember

Ort: Zwischen Königs- und Friedrichsplatz, 34117 Kassel

Informationen/ Programm: www.weihnachtsmarkt-kassel.de

Gießener Weihnachtsmarkt

Die drei "Schwätzer" in der Gießener Innenstadt verlassen auch während des Weihnachtsmarktes nicht ihren angestammten Platz. Bild © Stadtmarketing Gießen

Zahlreiche Glühwein- und Marktstände sorgen für besinnliche Stimmung in Gießen und an zahlreichen Kunsthandwerksständen können Besucherinnen und Besucher nach schönen Geschenken stöbern.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 27. November bis 30. Dezember: Ganztägig.

Ort: Seltersweg, Plockstraße, Neuenweg, Katharinengasse, Kirchenplatz, Brandplatz, 35390 Gießen

Eisbahn und Adventsdorf in Wetzlar

Auf dem Wetzlarer Domplatz wird alljährlich der Weihnachtsmarkt in der Goethe-Stadt aufgebaut. Bild © Peter-Jörg Albrecht/ Stadtmarketing Wetzlar

Wetzlar bietet einen besonderen Rahmen beim weihnachtlichen Shoppen und Schlendern in der Goethestadt: Ob am Domplatz mit Eisbahn oder im Adventsdorf am Schillerplatz - es wird für viele Geschmäcker etwas geboten. Bei einer Kostümführung durch die Altstadt erzählt Catharina Elisabeth Goethe vom ersten Schlittschuhlaufen ihres Sohnes Johann Wolfgang.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 28. November bis 29. Dezember. Täglich von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Am 24. und 25. Dezember geschlossen!

Ort: Eisenmarkt, Schillerplatz und Domplatz, 35576/35578 Wetzlar

Informationen und Programm: Weihnachtsflair / Kostümführung

Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden

Der Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden mit seinen illuminierten Lilien. Bild © picture-alliance/dpa

Vier große, mit Lilien beleuchtete Eingangstore bilden den festlichen Rahmen rund um den von 17 großen Lilien illuminierten Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden. Daneben laden Riesenrad und Winterstubb auf dem Mauritiusplatz sowie der Kindersternschnuppenmarkt auf dem Luisenplatz bis zum 8. Januar ein.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Sternschnuppenmarkt: 28. November bis 23. Dezember. Montag bis Donnerstag von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 10.30 bis 21.30 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr

Ort: Schlossplatz, Mauritiusplatz, Luisenplatz, 65183 Wiesbaden

Öffnungszeiten Kindersternschnuppenmarkt: 28. November bis 23. Dezember. Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr, Heiligabend und Silvester von 11 bis 14 Uhr, 26. Dezember von 12 bis 19 Uhr. Am 25. Dezember und 1. Januar geschlossen.

Informationen/ Programm: www.wiesbaden.de