Termine bis zum 1. Dezember Flohmärkte in Hessen

Wo ist heute Flohmarkt in Frankfurt oder in meiner Nähe? Übersicht über Termine für Flohmärkte in Hessen am Samstag und Sonntag.

Bild © Colourbox.de

Bebra

1. Dezember - Modellbahn- & Modellautobörse im Lokschuppen am Bahnhof, von 10 bis 14.30 Uhr Darmstadt

30. November - Floh- / Trödelmarkt auf dem Parkplatz in der Pallaswiesenstraße, Nähe Heizkraftwerk, von 8 bis 14 Uhr Erbach

1. Dezember - Flohmarkt auf dem Wiesenmarktgelände, von 6 bis 16 Uhr Erlensee

1. Dezember - Flohmarkt auf dem Parkplatz des Baumarktes, Auf der Beune 14, von 8 bis 14 Uhr Frankfurt

30. November - Floh- & Trödelmarkt auf Parkplatz B der Jahrhunderthalle, jeweils von 8 bis 14 Uhr

30. November - Floh- & Trödelmarkt am Frischezentrum, Kalbach, von 13 bis 17 Uhr

30. November - Flohmarkt in der Haeberlinstraße 3, Eschersheim, von 14 bis 18 Uhr Gießen

30. November - Flohmarkt am Möbelhaus in der Rodheimer Straße 116, von 6 bis 14 Uhr Heppenheim

30. November - Flohmarkt auf dem Europaplatz, von 7 bis 14 Uhr Limburg

30. November - Spielzeugbasar in der Peter-Paul-Cahensly-Schule, ab 12.30 Uhr, für Schwangere ab 12 Uhr Mörfelden-Walldorf

30. November - Bücherflohmarkt in der Stadthalle, Waldstraße 100, von 9 bis 13 Uhr Offenbach

30. November - Flohmarkt am Mainufer, von 7 bis 14 Uhr Ortenberg

30. November - Flohmarkt auf dem Marktplatz, von 6 bis 13 Uhr Seligenstadt

30. November - Flohmarkt auf dem Platz der Freundschaft, von 9 bis 16 Uhr Tann

1. Dezember - Hallen-Floh- & Trödelmarkt, Am Galgenberg 4, von 11 bis 16 Uhr