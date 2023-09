Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

28. September – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Bad Homburg

3. Oktober - Tag der offenen Für des THW Bad Homburg

Mit Bergeschauübungen u.a., auf dem Gelände in der Urseler Straße, von 10 bis 17 Uhr

Bad Orb

3. Oktober - Bad Orber Gradierwerkfest

Mit Oldtimer-Ausstellung, am Gradierwerk im Kurpark, mit Antikmarkt und verkaufsoffenen Geschäften in der Innenstadt, ab 11 Uhr

Bad Wildungen

1. Oktober - Kelterfest bei Schneewittchen und den sieben Zwergen

Am Dorfgemeinschaftshaus Bergfreiheit, ab 10 Uhr

Breitscheid

29. September - Rabenscheider Bauernmarkt

An der Dreschhalle, ab 11 Uhr

Florstadt

3. Oktober - Traditionelles Weinfest

In der Halle SSC Stammheim, ab 11 Uhr

Frankfurt

30. September/1. Oktober - Sossenheimer Kerb

An der Kurmainzer Straße, am Samstag ab 19 Uhr Musik im Festzelt: Sossenheimer Wies’n mit 80er- & 90er-Party, am Sonntag ab 10 Uhr Kerbgottesdienst, ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik u.a.

30. September - Vereinsfest des Kleintierzuchtvereins

Im verlängerten Uhrig, ab 13 Uhr

Groß-Umstadt

30. September/1. Oktober – Kelterfest

An der Alten Schule Raibach, jeweils von 11 bis 17 Uhr

Heppenheim

3. Oktober – Herbstwanderung

Auf dem Erlebnispfad Wein & Stein, mit Ständen entlang der Strecke, von 10 bis 18 Uhr

Lindenfels

30. September/1. Oktober - Lindenfelser Brauchtumstage

Mit Herbstmarkt und buntem Markttreiben, am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Mainhausen

30. September - Linedance Night

Im Bürgerhaus Zellhausen, ab 19 Uhr, Einritt: 12 Euro

Pfungstadt

1. Oktober – Tierdankfest

Auf dem Freigelände des Tierschutzvereins, Außerhalb 80, von 10 bis 16 Uhr

Schmitten

3. Oktober - Tag der offenen Tür

Bei der Feuerwehr Schmitten, Dorfweilerstraße 28a, ab 11 Uhr

Usingen

30. September - Oktoberfest der Freiwilligen Feuerwehr Eschbach

Im Bürgerhaus Eschbach, ab 17 Uhr, Eintritt: 8 Euro

