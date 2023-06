Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

9. bis 11. Juni - Western- und Countryfest Lingelcreek in Alsfeld-Lingelbach

Am 10. Juni ab 13 Uhr Festbetrieb mit buntem Unterhaltungsprogramm am Familientag, nachmittags Tanz-Workshop, abends Musik. Abschluss-Gottesdienst am Sonntag (10.30 Uhr).

Bad Camberg

8. bis 12. Juni - 175-jähriges Jubiläum des Gesangverein Frohsinn 1848 Erbach

Im Festzelt am alten Sportplatz Erbach, am Donnerstag ab 9.30 Uhr Gottesdienst, am Freitag ab 19 Uhr Laientheater, am Samstag ab 18 Uhr Live-Musik, am Sonntag ab 13.30 Uhr Festumzug, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen u.a., teils kostenpflichtig

Bad Nauheim

9./10. Juni - Freiraum-Festival

In der Trinkkuranlage, am Freitag von 17 bis 23.30 Uhr und am Samstag von 13 bis 23.30 Uhr

Frankfurt

10./11. Juni - Sommerfest des Tierheim Nied

Unter der Schwanheimer Brücke, mit Tombola, Katzenvorstellung, Kinderzelt u.a., am Samstag von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Gießen

8. bis 11. Juni – Lahnuferfest

Live-Bands, Streetfood und vieles mehr, am Freitag von 17 bis 1 Uhr, am Samstag von 12 bis 1 Uhr und am Sonntag von 12 bis 21 Uhr

Griesheim (bei Darmstadt)

8. Juni – Sommerfest

In der Kleingartenanlage Im Münchsbruch, ab 11 Uhr

Hessisch-Lichtenau

8. bis 11. Juni – Stadtfest

In der gesamten Innenstadt, jeweils von 8 bis 20 Uhr

Kronberg

11. Juni – Erdbeerfest

In der Innenstadt und auf der Burg, mit verkaufsoffenem Sonntag, Oltimer-Mitfahrtag u.a., von 11 bis 18 Uhr

Limburg

9. bis 11. Juni – Straßenmusikfestival

Straßenmusiker und Walking Acts in der Limburger Altstadt, am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 14.30 Uhr bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 Uhr bis 20 Uhr

Marburg

8. Juni – Feuerwehrfest

Mit Spiel und Spaß für die ganze Familie, rund um das Feuerwehrhaus Bauerbach, ab 14 Uhr

Michelstadt

8. bis 11. Juni - Odenwald Country Fair

Im Englischen Garten zu Eulbach, jeweils von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: ab 10 Euro

Steinbach/Ts.

10./11. Juni - Steinbacher Stadtfest

In der Bahnstraße, mit Gesang, Tanz, Gottesdienst, Feuerwehrvorführungen, Live-Musik u.a., am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr, jeweils bis 18 Uhr

Schwalmstadt-Ziegenhain

7 bis 12. Juni - Salatkirmes

95. Auflage des Traditionsfestes in Nordhessen





