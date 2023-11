Weitere Weihnachtsmärkte in Hessen öffnen

Pünktlich zum Wintereinbruch öffnen in Hessen weitere Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Unter anderem in Kassel, Gießen und Frankfurt geht es am Montag los. Wir stellen Ihnen zehn besondere Weihnachtsmärkte vor.

Videobeitrag Video Wie sicher sind unsere Weihnachtsmärkte? Video Security auf dem Weihnachtsmarkt Bild © hr Ende des Videobeitrags

Weitere Informationen Weihnachtsmärkte in Hessen – eine Auswahl: Nordhessen: Kassel - Kaufungen

Mittelhessen: Gießen - Wetzlar

Osthessen: Fulda - Bad Hersfeld

Rhein-Main: Frankfurt - Wiesbaden

Südhessen: Darmstadt - Michelstadt Ende der weiteren Informationen

Märchenweihnachtsmarkt Kassel

Zum Kasseler Weihnachtsmarkt gehört immer auch ein Märchenwald. Bild © picture-alliance/dpa

"Schneewittchen" lautet das diesjährige Motto des Kasseler Märchenweihnachtsmarkts, wenn sich die Kasseler City in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt. Ein lauschiger Märchenwald, die weltgrößte Märchenpyramide und eine "Märchenrutsche" gehören zu den Attraktionen. Dazu fliegt täglich um 16 Uhr der Weihnachtsmann in seinem Rentierschlitten über den Markt.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 27. November bis 30. Dezember, täglich 11 bis 20 Uhr, Gastronomiestände bis 22 Uhr. Geschlossen vom 24. bis 26. Dezember

Ort: Zwischen Königs- und Friedrichsplatz, 34117 Kassel

Informationen/ Programm: www.weihnachtsmarkt-kassel.de Ende der weiteren Informationen

Kunsthandwerk beim der Kaufunger Stiftsweihnacht

Weihnachtsmarkt vor der Stiftskirche in Kaufungen. Bild © Thomas Meth

Kunsthandwerker aus ganz Deutschland reisen nach Kaufungen, um ihre selbst hergestellten Produkte zu präsentieren. Das gastronomische Angebot, wie die beliebte Wildsuppe, stammt aus der Region und die Stiftskirche bildet die ideale Kulisse für vorweihnachtliche Stimmung. Trotz seiner rund 70 Stände ist der Markt nach Angaben der Stadt "familiär und überschaubar".

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 15. bis 17. Dezember, Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 12 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Ort: Rund um die Stiftskirche, 34260 Kaufungen. Bitte nutzen sie den kostenlosen Shuttlebus vom Festplatz, der über die Haltestelle Oberkaufungen Mitte zur Stiftsweihnacht fährt.

Informationen/ Programm: www.foerderverin-stiftskirche.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmarkt in der Barockstadt Fulda

Der Weihnachtsmarkt in Fulda. Bild © picture-alliance/dpa

Rund um die spektakuläre Pyramide mit lebensgroßen Nussknackern reiht sich in der Fuldaer Innenstadt Knusperhäuschen an Knusperhäuschen. Zu den besonderen Attraktionen zählen das mittelalterliche Weihnachtsdorf, das Kinderweihnachtsland sowie Hüttenzauber und Winterwald.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 24. November bis 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr. Am Totensonntag, 26. November geschlossen.

Ort: Innenstadt: Universitätsplatz, Borgiasplatz, Jesuitenplatz, Unterm Heilig Kreuz, Friedrichstraße, Buttermarkt, 36037 Fulda

Informationen/ Programm: www.weihnachtsmarkt-in-fulda.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmarkt der Träume in Bad Hersfeld mit Eisbahn

Weihnachtsmarkt in Bad Hersfeld Bild © Stadt Bad Hersfeld

Im der historischen Altstadt von Bad Hersfeld erstrecken sich die Marktstände mit ihren weihnachtlichen Angeboten. Am ersten Adventswochenende findet ein Kunsthandwerkermarkt auf dem Linggplatz statt. Am zweiten Adventswochenende folgt das Adventsschmieden.

Ab dem 7. Dezember wartet auf dem Linggplatz eine Kunsteisbahn auf Schlittschuhläufer und Schlittschuhläuferinnen.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 27. November bis 23. Dezember. Stiftsbezirk So - Do: 12 bis 20 Uhr, Fr - Sa: 12 bis 21 Uhr, Linggplatz Mo - So: 12 bis 20 Uhr

Ort: Stiftsbezirk und Linggplatz, 36251 Bad Hersfeld

Information und Programm: badhersfeld.tourismus.de Ende der weiteren Informationen

Gießener Weihnachtsmarkt

Die drei "Schwätzer" in der Gießener Innenstadt verlassen auch während des Weihnachtsmarktes nicht ihren angestammten Platz. Bild © Stadtmarketing Gießen

Zahlreiche Glühwein- und Marktstände sorgen für besinnliche Stimmung in Gießen und an zahlreichen Kunsthandwerksständen können Besucherinnen und Besucher nach schönen Geschenken stöbern.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 27. November bis 30. Dezember: Ganztägig.

Ort: Seltersweg, Plockstraße, Neuenweg, Katharinengasse, Kirchenplatz, Brandplatz, 35390 Gießen Ende der weiteren Informationen

Eisbahn und Adventsdorf in Wetzlar

Auf dem Wetzlarer Domplatz wird alljährlich der Weihnachtsmarkt in der Goethe-Stadt aufgebaut. Bild © Peter-Jörg Albrecht/ Stadtmarketing Wetzlar

Wetzlar bietet einen besonderen Rahmen beim weihnachtlichen Shoppen und Schlendern in der Goethestadt: Ob am Domplatz mit Eisbahn oder im Adventsdorf am Schillerplatz - es wird für viele Geschmäcker etwas geboten. Bei einer Kostümführung durch die Altstadt erzählt Catharina Elisabeth Goethe vom ersten Schlittschuhlaufen ihres Sohnes Johann Wolfgang.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 28. November bis 29. Dezember. Täglich von 11.30 Uhr bis 22.30 Uhr. Am 24. und 25. Dezember geschlossen!

Ort: Eisenmarkt, Schillerplatz und Domplatz, 35576/35578 Wetzlar

Informationen und Programm: Weihnachtsflair / Kostümführung Ende der weiteren Informationen

Groß, rosa oder hoch oben: Frankfurter Weihnachtsmärkte

Der Frankfurter Weihnachtsbaum ist mit 32 Metern der größte Weihnachtsbaum Hessens. Bild © picture-alliance/dpa

Der Weihnachtsmarkt in Frankfurt zählt zu den besucherstärksten in Deutschland und lockt mit vielen Angeboten und Attraktionen. Auch der riesige Weihnachtsbaum ist einer der größten in Hessen. Seit 2021 erstreckt sich der Markt vom Roßmarkt über die Zeil hinunter zum Römerberg und dem Main.

Auf dem Friedrich-Stoltze-Platz steigt ebenfalls ab dem 27. November der Weihnachtsmarkt Rosa Weihnacht, der insbesondere aber nicht nur die LGBTQ+ Community willkommen heißt. Schon seit 9. November kann man den City Christmas Market, den höchsten Weihnachtsmarkt der Stadt, besuchen. Er befindet sich auf dem Dach des Parkhauses Konstablerwache.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Weihnachtsmarkt: 27. November bis 21. Dezember, Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr, Sonntag von 11 bis 21 Uhr.

Ort: Römerberg, Paulsplatz, Mainkai, Hauptwache, Friedrich-Stolze-Platz, Roßmarkt, 60311 Frankfurt am Main

Informationen/ Programm: www.frankfurt-tourismus.de

Öffnungszeiten City Christmas Market: Bis 23. Dezember, montags bis freitags von 16 bis 23 Uhr, samstags von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr. Geschlossen am 19. und 26. November.

Ort: Der Zugang befindet sich am Carl-Theodor-Reiffenstein-Platz, von Parkdeck 5 führt eine Treppe nach oben. Ende der weiteren Informationen

Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden

Der Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden mit seinen illuminierten Lilien. Bild © picture-alliance/dpa

Vier große, mit Lilien beleuchtete Eingangstore bilden den festlichen Rahmen rund um den von 17 großen Lilien illuminierten Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden. Daneben laden Riesenrad und Winterstubb auf dem Mauritiusplatz sowie der Kindersternschnuppenmarkt auf dem Luisenplatz bis zum 8. Januar ein.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Sternschnuppenmarkt: 28. November bis 23. Dezember. Montag bis Donnerstag von 10.30 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag von 10.30 bis 21.30 Uhr, sonntags von 12 bis 21 Uhr

Ort: Schlossplatz, Mauritiusplatz, Luisenplatz, 65183 Wiesbaden

Öffnungszeiten Kindersternschnuppenmarkt: 28. November bis 23. Dezember. Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr, Heiligabend und Silvester von 11 bis 14 Uhr, 26. Dezember von 12 bis 19 Uhr. Am 25. Dezember und 1. Januar geschlossen.

Informationen/ Programm: www.wiesbaden.de Ende der weiteren Informationen

Weihnachtsmarkt in Darmstadt mit internationalem Flair

Weihnachtsmarkt in Darmstadt Bild © Darmstadt Marketing/Rüdiger Dunker

Der Darmstädter Weihnachtsmarkt hat schon seit dem 20. November geöffnet. Zu den Hightlights zählen die Stände aus den Partnerstädten - Saanen (Schweiz), Liepaja (Lettland) und Gyönk (Ungarn) sind vertreten. Weihnachtsmarktbühne und Kulturkiste bieten Programme für Jung und Alt, die Glühweinprinzessin schaut vorbei und es gibt adventliche Stadtrundgänge.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 20. November bis 23. Dezember: Montag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 21 Uhr. Am 26. November ist der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Ort: Marktplatz, Luisenplatz und Ludwigsplatz, 64283 Darmstadt

Informationen/ Programm: www.weihnachten-in-darmstadt.de Ende der weiteren Informationen

Stimmungsvoller Weihnachtsmarkt in Michelstadt

Der Weihnachtsmarkt in Michelstadt im Odenwald. Bild © picture-alliance/dpa

Der Markt rund um das historische Rathaus in Michelstadt (Odenwald) besticht durch sein einheitliches Konzept. Die gut 100 Holzbuden sind festlich geschmückt, in der ganzen Stadt hängen Tannenzweige und Lichterketten. Lebensgroße Holzfiguren sind auf dem ganzen Markt verteilt und dienen teilweise als Wegweiser.

Weitere Informationen Öffnungszeiten: 1. Dezember bis 23. Dezember, montags und dienstags ist der Markt allerdings geschlossen. Geöffnet ist mittwochs und donnerstags von 14 bis 20 Uhr, freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Ort: Marktplatz, Altstadt, 64720 Michelstadt

Informationen/Programm: www.michelstaedter-weihnachtsmarkt.de Ende der weiteren Informationen